Президент Ирана назвал переговоры с США в условиях давления невозможными

ТЕГЕРАН, 18 сен – РИА Новости. Переговоры Вашингтона и Тегерана невозможны в условиях давления на Иран, которое США наращивают своими обвинениями, заявил иранский президент Хасан Роухани.

"Американским властям я заявляю, что переговоры при максимальном давлении невозможны. Если вы действительно говорите, что хотите переговоров, то должны все давление на Иран остановить", - приводятся слова Роухани на его сайте

По словам президента Ирана, США своими безосновательными обвинениями стремятся оказывать "до алчности максимальное давление" на Тегеран.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.