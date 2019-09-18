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РИА Новости

Президент Ирана назвал переговоры с США в условиях давления невозможными

11:21 18.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 сен – РИА Новости. Переговоры Вашингтона и Тегерана невозможны в условиях давления на Иран, которое США наращивают своими обвинениями, заявил иранский президент Хасан Роухани.
"Американским властям я заявляю, что переговоры при максимальном давлении невозможны. Если вы действительно говорите, что хотите переговоров, то должны все давление на Иран остановить", - приводятся слова Роухани на его сайте.
По словам президента Ирана, США своими безосновательными обвинениями стремятся оказывать "до алчности максимальное давление" на Тегеран.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.
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