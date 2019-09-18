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РИА Новости
Культура

Сериал по мотивам "Властелина колец" будут снимать в Новой Зеландии

11:20 18.09.2019
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© Фото : New Line Cinema, 2001 Кадр из фильма "Властелин колец"
Кадр из фильма Властелин колец
© Фото : New Line Cinema, 2001
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Съемки нового сериала на основе фэнтезийной трилогии "Властелин колец" пройдут в Новой Зеландии, сообщает компания Amazon.
Ранее компания сообщила, что приобрела права на телевизионный показ сериала, основанного на трилогии английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. У сериала будет несколько сезонов, в них покажут сюжеты, предшествующие событиям первой части трилогии - романа "Братство кольца". Местом событий останется Средиземье. Также ожидается, что будут сняты дополнительные серии – спин-оффы.
"Мы счастливы официально подтвердить, что Новая Зеландия станет местом съемок нашего сериала, основанного на историях по роману "Властелин колец" Джона Толкина", - приводятся в пресс-релизе слова исполнительных продюсеров Джея Ди Пэйна и Патрика Маккэя.
По их словам, для съемок нужно было найти место, где можно "воссоздать первозданную красоту Второй эпохи Средиземья", что-то величественное, "с нетронутыми побережьями, лесами и горами, но в то же время это должно было быть место, где есть первоклассные съемочные площадки, студии и высокопрофессиональные и опытные работники".
Как сообщает газета Guardian, главным конкурентом Новой Зеландии была Шотландия. Однако, по данным издания, одной из основных причин "поражения" Шотландии в борьбе за право стать местом съемок стала нестабильная ситуация из-за Brexit.
Стоимость контракта на проведение съемок составила 1,3 миллиарда новозеландских долларов (823,7 миллиона долларов США). По оценкам газеты, сериал по "Властелину колец" станет самым дорогостоящим в истории.
Съемки начнутся в ближайшие месяцы в Окленде. Столица Новой Зеландии, Веллингтон, также рассматривалась как возможное место проведение съемок, однако от этой идеи пришлось отказаться, поскольку площади всех съемочных студий в городе занял голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, снимающий сиквелы к фильму "Аватар".
Фэнтезийная трилогия "Властелин колец" Толкина - одно из самых известных произведений XX века, оно было написано между 1937 и 1949 годами. Роман переведен более чем на 30 языков.
Кадр из фильма Мы-Миллеры
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжеймс КэмеронШотландияДжон Толкин
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