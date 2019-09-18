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РИА Новости

Австралиец, сломавший в горах ногу, полз два дня, чтобы спастись

11:14 18.09.2019 (обновлено: 12:24 18.09.2019)
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© AFP 2019 / Princess Alexandra Hospital Австралиец Нил Паркер в больнице Брисбена
Австралиец Нил Паркер в больнице Брисбена
© AFP 2019 / Princess Alexandra Hospital
Австралиец Нил Паркер в больнице Брисбена. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Австралиец, сломавший ногу и запястье при падении с шестиметрового водопада, был вынужден два дня ползти в поисках спасения, сообщает телеканал ABC.
Как сообщается, гид по пешему туризму 54-летний Нил Паркер в воскресенье поднялся на гору Нево, расположенную к северо-западу от Брисбена. Во время восхождения на водопад он поскользнулся и сорвался со скалы в глубокий овраг. При попытке выбраться он выронил телефон. После этого Паркер понял, что для спасения ему нужно надеяться только на себя.
По данным телеканала, австралиец привязал сломанную ногу к палкам для трекинга и начал ползти в надежде, что его кто-нибудь заметит. Как заявил Паркер, он полагал, что его поход не продлится более трех часов, поэтому из еды взял с собой только протеиновый батончик, леденцы и горсть орехов.

"Я сразу подумал, что у меня большие неприятности, так как никто не знает, где я нахожусь", — заявил он.

Ситуация осложнялась тем, что из-за сильного перелома ему буквально пришлось "нести ногу".
"Я проходил метр-полтора, после чего мне нужен был перерыв", — приводит слова Паркера телеканал 7News.
Поиски Паркера начались в понедельник после того, как он не появился на работе. Вертолет спасателей обнаружил мужчину во вторник днем и доставил его в больницу.
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