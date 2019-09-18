Австралиец, сломавший в горах ногу, полз два дня, чтобы спастись

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Австралиец, сломавший ногу и запястье при падении с шестиметрового водопада, был вынужден два дня ползти в поисках спасения, сообщает Австралиец, сломавший ногу и запястье при падении с шестиметрового водопада, был вынужден два дня ползти в поисках спасения, сообщает телеканал ABC

Как сообщается, гид по пешему туризму 54-летний Нил Паркер в воскресенье поднялся на гору Нево, расположенную к северо-западу от Брисбена. Во время восхождения на водопад он поскользнулся и сорвался со скалы в глубокий овраг. При попытке выбраться он выронил телефон. После этого Паркер понял, что для спасения ему нужно надеяться только на себя.

Bushwalker in Queensland crawls for two days with broken leg before being rescued https://t.co/SLQEIJ0tdg — Guardian Australia (@GuardianAus) 18 сентября 2019 г.

По данным телеканала, австралиец привязал сломанную ногу к палкам для трекинга и начал ползти в надежде, что его кто-нибудь заметит. Как заявил Паркер, он полагал, что его поход не продлится более трех часов, поэтому из еды взял с собой только протеиновый батончик, леденцы и горсть орехов.

"Я сразу подумал, что у меня большие неприятности, так как никто не знает, где я нахожусь", — заявил он.

Ситуация осложнялась тем, что из-за сильного перелома ему буквально пришлось "нести ногу".

"Я проходил метр-полтора, после чего мне нужен был перерыв", — приводит слова Паркера телеканал 7News