Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T11:43Z
https://ria.ru/20190918/1558797451.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151534/34/1515343442_0:0:5472:3078_1036x0_80_0_0_2baf4e832b7f4a113c00b67a8bcc9ac0.jpg
РИА Новости
Культура

Эд Ширан прервал длительный отпуск

11:43 18.09.2019
117
© AP Photo / Markus SchreiberМузыкант Эд Ширан
Музыкант Эд Ширан
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Британский музыкант Эд Ширан решил прервать полуторагодовой отпуск, чтобы выступить с американским соул-певцом Халидом в Лондоне, сообщает Metro.
Вместе музыканты спели песню Beautiful People, что очень удивило поклонников.
Ранее Эд Ширан заявил, что уходит в отпуск на 18 месяцев после того, как завершит мировое турне Divide.
После объявления менеджер музыканта Стюарт Кэмп рассказал, чем будет заниматься исполнитель в отпуске. По его словам, певец не планировал "долго сидеть на месте".
Актер, певец, музыкант Эд Ширан на фотосессии фильма Автор песен в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018.
1 сентября, 14:35Культура
Стало известно, чем займется Эд Ширан во время долгого перерыва в работе
000000
КультураМузыкаНовости культурыЭд ШиранЛондон
Рекомендуем
Американский рэпер Кертис Джеймс Джексон (50 Cent)
50 Cent сообщил, что Эминем работает над новым альбомом
РИА
Новости
Английский актер Джейми Белл
Джейми Белл присоединится к актерскому составу фильма "Без жалости"
Джошуа Хенсли
Двойник Джека Воробья погиб во время занятий по сапсерфингу
Певица Adele
Адель купила особняк рядом с домом бывшего мужа
Лента
новостей
Дэниэл Крейг в трейлере фильма Достать ножи
В Сети появился новый трейлер детектива "Достать ножи" с Крейгом и Эвансом
Том Хиддлстон в роли Локи в фильме Мстители
Том Хиддлстон рассказал, как пострадал на съемках "Мстителей"
Актриса Сальма Хайек на 63-ем Международном Каннском кинофестивале
"Я работаю с Джоном Сноу": Сальма Хайек показала фото со съемок "Вечных"
Кадр из тизера к фильму Таинственный сад
В Сети появился первый тизер фильма "Таинственный сад" с Колином Фертом
Актер Том Хард в Москве
Том Харди появился в британской версии программы "Спокойной ночи, малыши!"
Панорама Москвы
Синоптики предупредили москвичей о ненастной погоде в выходные
Праздничный концерт, посвященный 50-летию Государственного Кремлевского дворца
Стас Михайлов сообщил, когда едет в тур по Европе
Актер Микки Рурк на тренировке.
Микки Рурк признался, что Роберт де Ниро не дал ему сняться в "Ирландце"
Николас Кейдж на премьере фильма Кокаиновый барон в Беверли-Хиллз, США. 16 сентября 2019
"Как султан Сулейман": Николас Кейдж появился в странном виде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
Лента новостейМолния