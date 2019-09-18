Эд Ширан прервал длительный отпуск

Ранее Эд Ширан заявил, что уходит в отпуск на 18 месяцев после того, как завершит мировое турне Divide.

После объявления менеджер музыканта Стюарт Кэмп рассказал, чем будет заниматься исполнитель в отпуске. По его словам, певец не планировал "долго сидеть на месте".