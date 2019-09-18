Эд Ширан прервал длительный отпуск

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Британский музыкант Эд Ширан решил прервать полуторагодовой отпуск, чтобы выступить с американским соул-певцом Халидом в Лондоне, сообщает Metro.
The moment Khalid brought Ed Sheeran out at the O2 Arena! 😵 pic.twitter.com/ym62PlJD9v— Matt Spencer (@Matt5News) 17 сентября 2019 г.
Вместе музыканты спели песню Beautiful People, что очень удивило поклонников.
Ранее Эд Ширан заявил, что уходит в отпуск на 18 месяцев после того, как завершит мировое турне Divide.
После объявления менеджер музыканта Стюарт Кэмп рассказал, чем будет заниматься исполнитель в отпуске. По его словам, певец не планировал "долго сидеть на месте".