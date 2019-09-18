Рада отказалась отменить закон об импичменте президента

КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в среду отказался отменить закон о процедуре импичмента президента, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Отмену голосования за документ поддержал лишь 101 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная рада Украины на минувшей неделе приняла предложенный президентом закон о процедуре импичмента главы государства. При этом депутаты проголосовали за принятие документа в первом чтении, и после недолгого обсуждения закон был поставлен на голосование в целом. По мнению оппозиции, голосование прошло с нарушениями, так как депутаты не смогли подать свои поправки к документу. Это дает основания оспорить этот документ в Конституционном суде.

После этого депутаты оппозиционной фракции "Европейская солидарность" зарегистрировали в Раде проект постановления об отмене голосования за этот закон. Согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление.