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РИА Новости

Рада отказалась отменить закон об импичменте президента

11:04 18.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в среду отказался отменить закон о процедуре импичмента президента, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
Отмену голосования за документ поддержал лишь 101 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
Верховная рада Украины на минувшей неделе приняла предложенный президентом закон о процедуре импичмента главы государства. При этом депутаты проголосовали за принятие документа в первом чтении, и после недолгого обсуждения закон был поставлен на голосование в целом. По мнению оппозиции, голосование прошло с нарушениями, так как депутаты не смогли подать свои поправки к документу. Это дает основания оспорить этот документ в Конституционном суде.
Виктор Медведчук
10 сентября, 18:55РИА Новости
Медведчук назвал закон об импичменте президента на Украине пиар-ходом
После этого депутаты оппозиционной фракции "Европейская солидарность" зарегистрировали в Раде проект постановления об отмене голосования за этот закон. Согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление.
В принятом Радой законе говорится, что парламент может отстранить президента Украины в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления.
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СолидарностьВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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