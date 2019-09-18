В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени этого года, температура опустилась до плюс 6,4 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ночь на среду, 18 сентября, стала самой холодной с начала этой осени. Температура опустилась до плюс 6,4 градуса", - сказал Тишковец.