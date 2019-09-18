Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T11:02Z
https://ria.ru/20190918/1558797308.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155241/03/1552410323_0:0:2946:1657_1036x0_80_0_0_53eaa2d2fa8177ead955c39367198ff2.jpg
РИА Новости

В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени

11:02 18.09.2019
203
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени этого года, температура опустилась до плюс 6,4 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ночь на среду, 18 сентября, стала самой холодной с начала этой осени. Температура опустилась до плюс 6,4 градуса", - сказал Тишковец.
Панорама Москвы
17 сентября, 01:41РИА Новости
Врач посоветовала, как пережить надвигающуюся на Москву "барическую пилу"
Синоптик добавил, что в ближайшие дни температура в ночные часы будет падать, так в четверг ночью будет плюс 5 градусов тепла, в пятницу ожидается до плюс 2 градусов, а в субботу плюс 1.
103200
Обсудить 0
Евгений ТишковецМоскваОбщество
Рекомендуем
Панорама Москвы
Москвичей в среду ждет прохладная погода с дождями и низким давлением
РИА
Новости
Панорама Москвы
Синоптики предупредили москвичей о ненастной погоде в выходные
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Рада отказалась отменить закон об импичменте президента
Врач проверяет капельницу
В Красноярске восемь человек пострадали из-за костра в подвале жилого дома
Лента
новостей
Участники мотофестиваля во время мотопробега по Садовому кольцу в Москве
В Москве в субботу перекроют Садовое кольцо для проведения мотофестиваля
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Госдуме призвали Киев прекратить истерику в ОБСЕ из-за Крыма
Петр Порошенко
Порошенко не пришел на допрос по делу о злоупотреблении властью
Машина скорой помощи в Мексике
В Мексике три человека погибли и 26 пострадали в результате ДТП
ТВ-пульт
В отеле на западе Украины прекратили трансляции трех российских каналов
Директор Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, профессор Андрей Каприн
Онколог Минздрава поддержал идею включения прививки от ВПЧ в нацкалендарь
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Рязанской области нашли тело мужчины на рекламном щите
Австралиец Нил Паркер в больнице Брисбена
Австралиец, сломавший в горах ногу, полз два дня, чтобы спастись
Боевая стрельба расчетов ЗРК С-300 Фаворит в ходе стратегических командно-штабных учений Центр-2019 Вооруженных сил РФ
Российские и таджикские военные уничтожили условного противника на границе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
Лента новостейМолния