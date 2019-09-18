Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T11:01Z
https://ria.ru/20190918/1558797165.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155647/71/1556477160_0:207:2475:1599_1036x0_80_0_0_8feec09aa55fb07ba7a2e9fcb4d6b66b.jpg
РИА Новости

В Госдуме призвали Киев прекратить истерику в ОБСЕ из-за Крыма

11:01 18.09.2019
1886
© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек призвал украинскую делегацию прекратить истерику в ОБСЕ относительно участия представителей Крыма и вернуться к конструктивному формату работы.
Во вторник постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк сообщил, что Украина готова рассмотреть возможность покинуть совещание ОБСЕ в Варшаве из-за отсутствия реакции на высказывания представителей общественных организаций о принадлежности Крыма России. Позже пресс-служба МИД Украины заявила, что делегация решила не прекращать работу в двухнедельном совещании ОБСЕ в Варшаве.
"На какие бы шаги не пошла Украина, выслушать крымчан придется - статус европейских ценностей обязывает. Европейские ценности подразумевают заслушивать все мнения, поэтому украинской делегации пора прекратить истерику насчет участия представителей российского Крыма в совещании ОБСЕ, не усугублять ситуацию и вернуться к конструктивному формату работы", - сказал РИА Новости Бальбек.
Ранее сообщалось, что украинская делегация дважды безуспешно пыталась лишить слова главного редактора "Крымской газеты" Марию Волконскую на площадке ОБСЕ в Варшаве. В первый раз ей помешали в понедельник, призвав ОБСЕ не предоставлять площадку "для распространения точки зрения оккупационных властей". Тем не менее журналистка выступила, а также пригласила присутствующих в Крым, чтобы оценить ситуацию с правами человека в регионе. Она подчеркнула, что республику ежегодно посещают по 150 иностранных делегаций. Вторую попытку воспрепятстовать выступлению Волконской украинская делегация предприняла во вторник во время доклада по вопросам свободы СМИ.
По словам Волконской, когда стало понятно, что ее выступление состоится, зал заседания покинули представители делегаций из Канады, Франции и Украины. При этом делегации Канады и Франции вернулись в зал, когда представители Крыма уже не выступали, а украинская делегация так и не вернулась. Данный поступок Волконская расценила как "нежелание слышать неудобную правду о жизни российского Крыма".
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
17 сентября, 14:31РИА Новости
Журналист призвал ОБСЕ отреагировать на международную блокаду Крыма
4240011
Обсудить 1
Руслан БальбекОБСЕМария ВолконскаяГосдума РФКрымРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Народный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве
В Раде потребовали разъяснить стратегию по урегулированию в Донбассе
РИА
Новости
Флаги России и ЕС
В Совфеде ответили на слова главы МИД Украины о тяжести санкций для Запада
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Рада отказалась отменить закон об импичменте президента
Лента
новостей
Паспорт гражданина Российской Федерации
Польша отказала крымскому депутату в визе для участия в совещании ОБСЕ
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Журналист призвал ОБСЕ отреагировать на международную блокаду Крыма
ТВ-пульт
В отеле на западе Украины прекратили трансляции трех российских каналов
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
На Украине признали, что Западу трудно придерживаться санкций против России
Вид на Ялту
В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова
Владимир Жириновский
Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
Надежда Савченко во время отдыха на море
В Сети высмеяли купающуюся в длинном платье Савченко
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе
Эксперт рассказал, зачем США активируют действие пакта Рио
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
04:54Небензя провел первую встречу с постпредом США при ООН
Лента новостейМолния