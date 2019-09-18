В Госдуме призвали Киев прекратить истерику в ОБСЕ из-за Крыма

Во вторник постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк сообщил, что Украина готова рассмотреть возможность покинуть совещание ОБСЕ в Варшаве из-за отсутствия реакции на высказывания представителей общественных организаций о принадлежности Крыма России. Позже пресс-служба МИД Украины заявила, что делегация решила не прекращать работу в двухнедельном совещании ОБСЕ в Варшаве.

"На какие бы шаги не пошла Украина, выслушать крымчан придется - статус европейских ценностей обязывает. Европейские ценности подразумевают заслушивать все мнения, поэтому украинской делегации пора прекратить истерику насчет участия представителей российского Крыма в совещании ОБСЕ, не усугублять ситуацию и вернуться к конструктивному формату работы", - сказал РИА Новости Бальбек.

По словам Волконской, когда стало понятно, что ее выступление состоится, зал заседания покинули представители делегаций из Канады, Франции и Украины. При этом делегации Канады и Франции вернулись в зал, когда представители Крыма уже не выступали, а украинская делегация так и не вернулась. Данный поступок Волконская расценила как "нежелание слышать неудобную правду о жизни российского Крыма".