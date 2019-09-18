В Госдуме призвали Киев прекратить истерику в ОБСЕ из-за Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек призвал украинскую делегацию прекратить истерику в ОБСЕ относительно участия представителей Крыма и вернуться к конструктивному формату работы.
Во вторник постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк сообщил, что Украина готова рассмотреть возможность покинуть совещание ОБСЕ в Варшаве из-за отсутствия реакции на высказывания представителей общественных организаций о принадлежности Крыма России. Позже пресс-служба МИД Украины заявила, что делегация решила не прекращать работу в двухнедельном совещании ОБСЕ в Варшаве.
"На какие бы шаги не пошла Украина, выслушать крымчан придется - статус европейских ценностей обязывает. Европейские ценности подразумевают заслушивать все мнения, поэтому украинской делегации пора прекратить истерику насчет участия представителей российского Крыма в совещании ОБСЕ, не усугублять ситуацию и вернуться к конструктивному формату работы", - сказал РИА Новости Бальбек.
Ранее сообщалось, что украинская делегация дважды безуспешно пыталась лишить слова главного редактора "Крымской газеты" Марию Волконскую на площадке ОБСЕ в Варшаве. В первый раз ей помешали в понедельник, призвав ОБСЕ не предоставлять площадку "для распространения точки зрения оккупационных властей". Тем не менее журналистка выступила, а также пригласила присутствующих в Крым, чтобы оценить ситуацию с правами человека в регионе. Она подчеркнула, что республику ежегодно посещают по 150 иностранных делегаций. Вторую попытку воспрепятстовать выступлению Волконской украинская делегация предприняла во вторник во время доклада по вопросам свободы СМИ.
По словам Волконской, когда стало понятно, что ее выступление состоится, зал заседания покинули представители делегаций из Канады, Франции и Украины. При этом делегации Канады и Франции вернулись в зал, когда представители Крыма уже не выступали, а украинская делегация так и не вернулась. Данный поступок Волконская расценила как "нежелание слышать неудобную правду о жизни российского Крыма".