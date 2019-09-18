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РИА Новости

Сноуден не намерен сотрудничать ни с какими спецслужбами, сообщил Кучерена

10:55 18.09.2019 (обновлено: 11:09 18.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАдвокат Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена
Адвокат Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Адвокат Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ФСБ пыталась завербовать Эдварда Сноудена в 2013 году, когда он прилетел в Шереметьево, но он отказался, сообщил РИА Новости его адвокат Анатолий Кучерена.
"Когда он прилетел, его попытались завербовать, но он отказался. Это его позиция - не сотрудничать ни с одной спецслужбой в мире", - сказал Кучерена. По его словам, до обсуждения конкретных условий сотрудничества не дошло.
Эдвард Сноуден общается ходе видеомоста из России немецким журналистом Хольгером Старком в Берлине, Германия. 17 сентября 2019
Вчера, 03:14РИА Новости
Сноуден рассказал, как отверг предложение ФСБ о сотрудничестве
"О других попытках он мне не говорил, хотя у нас достаточно доверительные отношения", - добавил он.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.
Эдвард Сноуден
15 сентября, 09:33РИА Новости
Сноуден рассказал о жизни в Москве
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Эдвард СноуденАнатолий КучеренаФСБ РФРоссияОбщество
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