Сноуден не намерен сотрудничать ни с какими спецслужбами, сообщил Кучерена

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ФСБ пыталась завербовать Эдварда Сноудена в 2013 году, когда он прилетел в Шереметьево, но он отказался, сообщил РИА Новости его адвокат Анатолий Кучерена.
"Когда он прилетел, его попытались завербовать, но он отказался. Это его позиция - не сотрудничать ни с одной спецслужбой в мире", - сказал Кучерена. По его словам, до обсуждения конкретных условий сотрудничества не дошло.
"О других попытках он мне не говорил, хотя у нас достаточно доверительные отношения", - добавил он.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.
15 сентября, 09:33РИА НовостиСноуден рассказал о жизни в Москве