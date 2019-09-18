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РИА Новости

В Рязанской области нашли тело мужчины на рекламном щите

10:48 18.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого было найдено утром в среду на одном из рекламных щитов в Рязанской области, сообщает региональное управление СК РФ.
"Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины, тело которого обнаружено сегодня утром на одном из рекламных щитов, расположенных вдоль автодороги возле села Поляны", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным следствия, мужчина занимался монтажом рекламного плаката на щите и задел высоковольтные провода. От полученных травм он скончался на месте.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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