В Рязанской области нашли тело мужчины на рекламном щите

ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого было найдено утром в среду на одном из рекламных щитов в Рязанской области, сообщает региональное управление СК РФ.
"Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины, тело которого обнаружено сегодня утром на одном из рекламных щитов, расположенных вдоль автодороги возле села Поляны", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, мужчина занимался монтажом рекламного плаката на щите и задел высоковольтные провода. От полученных травм он скончался на месте.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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