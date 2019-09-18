Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T10:47Z
https://ria.ru/20190918/1558796428.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155201/81/1552018129_0:0:2916:1641_1036x0_80_0_0_6d46a8cf85e8965dcff6d5d1a93e0e69.jpg
РИА Новости

Риск жесткого Brexit сохраняется, несмотря на меры Британии, заявил Юнкер

10:47 18.09.2019
502
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости, Мария Князева. Риск выхода Великобритании из состава Евросоюза без ратифицированного соглашения об условиях этого "развода" сохраняется, несмотря на меры властей страны, сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пленарной сессии Европарламента, трансляция которой ведется сайте ЕК.
На фоне растущих рисков выхода страны из союза "без сделки" парламент Великобритании в сентябре принял закон, предотвращающий Brexit без ратифицированного договора, если его условия не будут согласованы и утверждены до 19 октября. В этом случае Лондон будет обязан просить о продлении сроков Brexit. При этом окончательное решение о предоставлении Великобритании отсрочки даты Brexit принимает совет глав государств, остающихся в Евросоюзе.
"Риск отсутствия договоренности остается реальностью", - сказал Юнкер.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС. К примеру, в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в стране вырастет стоимость электроэнергии и топлива, начнется дефицит лекарств и продовольствия, нарушится транспортное сообщение с континентом, возможны протесты, говорится в опубликованных ранее правительственных самой страны документах.
Флаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе
11 сентября, 13:25Акценты
Референдум просрочен, давайте новый. Британцы устали от Brexit'аБритания вот уже три года только и рассказывает, как она выходит из Евросоюза, и не сдвигается при этом ни на шаг. Лейбористы считают, что пора заканчивать: поиграли в Brexit – и хватит.
Договор о "разводе" был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и достаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая размещается на острове, частью которого является и Северная Ирландия. При этом Еврокомиссия неоднократно заявляла, что менять сам текст договора о "разводе" не намерена. В настоящее время между ЕС и Великобританией идут переговоров по ситуации вокруг Brexit и "бэкстоп", однако ЕК, отвечающая со стороны ЕС за выработку условий "развода", заявила, что продвинуться в этом диалоге можно будет, если Лондон представит свои предложения по ирландской границе, чего пока не произошло.
150001
Обсудить 0
Выход Британии из ЕвросоюзаТереза МэйЖан-Клод ЮнкерБрюссельЕвропейский парламентЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияЛондонВ мире
Рекомендуем
Народный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве
В Раде потребовали разъяснить стратегию по урегулированию в Донбассе
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон подтвердил, что не будет просить о переносе сроков Brexit
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Рада отказалась отменить закон об импичменте президента
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Минобороны Ирана отвергло обвинения в атаках на объекты в Саудовской Аравии
Лента
новостей
Женщины идут вдоль стены здания бывшего посольства США в Тегеране
Тегеран в ноте Вашингтону пообещал ответ на любые действия против страны
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Путин приветствовал участников конференции по конкуренции под эгидой БРИКС
Акция противников Brexit в центре Лондона
Лондон не будет продлевать переходный период в случае "мягкого Brexit"
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Госдуме призвали Киев прекратить истерику в ОБСЕ из-за Крыма
Президент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана назвал переговоры с США в условиях давления невозможными
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе
Эксперт рассказал, зачем США активируют действие пакта Рио
Петр Порошенко
Порошенко не пришел на допрос по делу о злоупотреблении властью
Флаги России и ЕС
В Совфеде ответили на слова главы МИД Украины о тяжести санкций для Запада
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В МИД Ирана подтвердили данные об отсутствии виз США для визита на ГА ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11В центре Москвы нашли надгробие начала XVIII века
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
Лента новостейМолния