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РИА Новости

Путин приветствовал участников конференции по конкуренции под эгидой БРИКС

10:47 18.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Шестой конференции по конкуренции, проводимой под эгидой БРИКС, отметив, что встреча дает хорошую возможность для обмена опытом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас по случаю открытия Шестой конференции по конкуренции, проводимой под эгидой БРИКС. Ваши регулярные встречи, в которых принимают участие представители государственных ведомств, деловых и экспертных кругов, предоставляют хорошую возможность для обмена опытом развития конкурентной политики и антимонопольного законодательства, для обстоятельного обсуждения многих актуальных вопросов мировой экономики", - приводятся в сообщении слова Путина.
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Он отметил, что работа по улучшению конкурентной среды - важная составляющая государственной политики по ускорению экономического роста и повышению благосостояния населения в РФ. Путин также добавил, что справедливая и честная конкуренция – залог поступательного развития страны, подчеркнув, что в качестве председателя БРИКС в 2020 году Россия намерена уделять особое внимание развитию взаимодействия "пятерки" в области антимонопольной деятельности и совершенствования условий конкуренции.
"Рассчитываю, что Конференция будет способствовать сближению мировых стандартов добросовестной конкуренции, а также стимулированию деловой инициативы и укреплению позиций наших стран на мировых рынках", - добавил Путин.
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БРИКСВладимир ПутинРоссияВ мире
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