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РИА Новости

Минобороны Ирана отвергло обвинения в атаках на объекты в Саудовской Аравии

10:40 18.09.2019
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
ТЕГЕРАН, 18 сен - РИА Новости. Министр обороны Ирана Амир Хатами отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
"Совершенно очевидно. Это было боестолкновение между двумя странами. Одной стороной были йеменцы, которые прямо заявили, что они это сделали", - цитирует слова министра агентство ISNA.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
17 сентября, 08:00РИА Новости
Саудиты против дронов, США против Ирана: Россия снимет сливки
Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, крупнейшего экспортера и одного из трех крупнейших производителей нефти, была совершена 15 сентября. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииАмир ХатамиСаудовская АравияИранВ мире
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