Минобороны Ирана отвергло обвинения в атаках на объекты в Саудовской Аравии

Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, крупнейшего экспортера и одного из трех крупнейших производителей нефти, была совершена 15 сентября. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран.