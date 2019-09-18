В Красноярске восемь человек пострадали из-за костра в подвале жилого дома

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Восемь человек пострадали, по уточненным данным, при пожаре в подвале четырехэтажного жилого дома в Красноярске, который начался из-за костра, разведенного бездомными, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю сообщала об эвакуации 35 человек, в том числе 16 детей, из четырехэтажного жилого дома по адресу: переулок Тихий, 11, после возгорания в подвале из-за разведенного бездомными костра.

"Из подвала были спасены восемь человек, четверо из которых госпитализированы в лечебные учреждения. Еще четверым медицинская помощь была оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.