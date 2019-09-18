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РИА Новости

В Красноярске восемь человек пострадали из-за костра в подвале жилого дома

10:39 18.09.2019
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© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Врач проверяет капельницу. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Восемь человек пострадали, по уточненным данным, при пожаре в подвале четырехэтажного жилого дома в Красноярске, который начался из-за костра, разведенного бездомными, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю сообщала об эвакуации 35 человек, в том числе 16 детей, из четырехэтажного жилого дома по адресу: переулок Тихий, 11, после возгорания в подвале из-за разведенного бездомными костра.
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"Из подвала были спасены восемь человек, четверо из которых госпитализированы в лечебные учреждения. Еще четверым медицинская помощь была оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Борьбу с огнем вели 42 человека и 13 единиц техники.
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Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
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