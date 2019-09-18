Неизвестные напали на заместителя Кличко, пишут СМИ

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В столице Украины неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, сообщает В столице Украины неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, сообщает "Украинская правда"

По данным издания, он попал в реанимацию. Другие подробности пока не сообщаются.

Позднее Слончак подтвердил изданию, что находится в реанимации, и добавил, что ему сложно говорить.

В киевской полиции сообщили, что об избиении заместителя Кличко стало известно от врачей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.