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РИА Новости

Неизвестные напали на заместителя Кличко, пишут СМИ

10:35 18.09.2019 (обновлено: 12:22 18.09.2019)
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© Фото : Київська міська радаВладимир Слончак
Владимир Слончак
© Фото : Київська міська рада
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В столице Украины неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, сообщает "Украинская правда".
По данным издания, он попал в реанимацию. Другие подробности пока не сообщаются.
Позднее Слончак подтвердил изданию, что находится в реанимации, и добавил, что ему сложно говорить.
В киевской полиции сообщили, что об избиении заместителя Кличко стало известно от врачей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Слончак — заместитель Виталия Кличко, председателя Киевской городской государственной администрации. Он занимается вопросами коммунальной собственности, экологии и природных ресурсов и правовой политики. Слончак также возглавляет Наблюдательный совет строительной холдинговой компании "Киевгорстрой".
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