На Ямале возле поликлиники установили пандус с опорой ЛЭП посередине

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сен — РИА Новости. Возле поликлиники в отдаленном районе Нового Уренгоя Лимбяяха рабочие установили пандус для колясочников с опорой ЛЭП посередине, рассказал депутат регионального законодательного собрания Иван Вершинин.

Он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" фотографии поликлиники.

"Прямо посреди объекта доступной среды расположена опора ЛЭП, что создает логичный вопрос: а каким образом колясочнику преодолевать это препятствие? Могу, конечно, предположить, что опору перенесут, но не логичнее ли было тогда сперва переносить опору, а потом устанавливать пандус?" — задается вопросами Вершинин.

Он подчеркнул, что попросит проверить данный объект на соответствие требованиям.