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РИА Новости
Ядерные технологии

Компания "Росатома" хочет начать серийно печатать индивидуальные импланты

10:33 18.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 18 сен - РИА Новости. Компания "РусАТ" (входит в госкорпорацию "Росатом", отвечает за развитие в российской атомной отрасли аддитивных технологий) планирует с 2021 году начать серийное производство на 3D-принтерах российских индивидуальных медицинских имплантов, сообщил журналистам в среду в Новосибирске исполнительный директор компании Евгений Григорьев.
"У нас активно реализуется проект по созданию производства индивидуальных имплантов. Каждому человеку можно будет изготовить индивидуальный имплант под необходимые именно ему задачи… Сейчас мы отрабатываем технологию изготовления. Образцы уже прошли предклинические испытания на различных животных. Сейчас мы переходим на стадию создания их серийного производства", - сказал он в кулуарах форума "Технопром-2019".
По словам Григорьева, изготавливаться импланты будут на площадке компании в Москве. В 2020 году планируется провести все необходимые клинические испытания и получить сертификаты, чтобы выходить на непосредственное применение имплантов для человека.
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"Мы планируем в следующем году завершить все необходимые процедуры, чтобы с 2021 года и даже надеемся, что мы и до конца 2020 года это успеем, чтобы продавать уже готовую продукцию серийно", - сказал топ-менеджер.
Он рассказал, что сейчас импланты в основном ввозятся из-за границы и это стандартное производство, когда имплант делается фрезерными и другими станками. Сейчас же в мире активно осваивается печать на 3D-принтере, потому что при этом человеку можно создать индивидуальный имплант.
"В России мы единственная компания, которая создает полный цикл - от порошков, своего программного обеспечения для управления печатью и проектирования имплантов… По открытым данным, в настоящее время имплантов в РФ ввозится на 2-3 миллиарда рублей в год. Мы рассчитываем, что около 20% из этого рынка мы сможем занять… В наших планах с 2021 года уже активно предлагать рынку нашу продукцию", - сказал он.
Аддитивные технологии (трехмерная печать различных объектов) обладают рядом преимуществ. Прежде всего это сложная форма продукции, которую невозможно достичь механический обработкой или литьем, уникальные сочетания используемых материалов (например, металл и керамика), значительное снижение массы изделия и сроков производства прототипов.
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