Иран не хочет столкновений на Ближнем Востоке, заявил Роухани

ТЕГЕРАН, 18 сен – РИА Новости. Тегеран не хочет столкновений на Ближнем Востоке, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани на фоне обвинений в адрес Ирана в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

"Не хотим, чтобы в этом регионе были (военные – ред.) столкновения", - цитирует государственная телерадиокомпания IRIB президента Ирана.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а добыча пока восстановилась наполовину