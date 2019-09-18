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РИА Новости

Иран не хочет столкновений на Ближнем Востоке, заявил Роухани

10:21 18.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани
 Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 сен – РИА Новости. Тегеран не хочет столкновений на Ближнем Востоке, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани на фоне обвинений в адрес Ирана в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
"Не хотим, чтобы в этом регионе были (военные – ред.) столкновения", - цитирует государственная телерадиокомпания IRIB президента Ирана.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а добыча пока восстановилась наполовину
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоХасан РоуханиСаудовская АравияИранСШАВ мире
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