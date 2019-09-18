В Ростовской области началось обустройство фундаментов ветропарка

Строительство первого в России ветропарка компанией "Фортум" в поселке Колхозный Ульяновской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен – РИА Новости. Компания "Энел Россия" приступила к обустройству фундаментов будущего ветропарка на площадке "Азовской ВЭС", строительство которой ведется в Ростовской области, сообщает Агентство инвестиционного развития (АИР) области.

Строительство ветропарка мощностью 90 МВт стартовало в Азовском районе в конце мая текущего года. Предполагается, что вертоэлектростанция будет оснащена 26 турбинами и сможет вырабатывать порядка 300 ГВтч в год. Заявленный объем инвестиций в проект - порядка 132 миллионов евро. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

"В настоящее время на площадку будущей "Азовской ВЭС" уже доставлены анкерные корзины - металлоконструкции, которые используют в качестве закладных деталей фундаментов ветроэнергетических установок", - приводятся слова гендиректора областного АИР Игоря Буракова.

Параллельно с подготовкой фундаментов технический заказчик проекта, компания Enel Green Power, приступила к строительству распределительного устройства 110/35 кВ, внутриплощадочных кабельных сетей и внутренних дорог. По планам, обустройство фундаментов ветропарка завершится в первом полугодии 2020 года.

Как ранее сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, реализовать проекты в сфере ветроэнергетики в регионе намеревались три компании - "Энел", "Роснано" и "Росатом". Проект "Азовская ВЭС" компании "Энел Россия" вышел на стройплощадку первым. Проект включен в перечень приоритетных инвестпроектов области – "губернаторскую сотню".