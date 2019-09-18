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РИА Новости

В Казани пришедшего в класс с пистолетом школьника признали невменяемым

09:58 18.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченики в школе
Ученики в школе
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ученики в школе. Архивное фото
КАЗАНЬ, 18 сен - РИА Новости. Эксперты признали невменяемым ученика казанской гимназии №7, пришедшего в середине мая в школу с пневматическим пистолетом и ножом и около часа удерживавшего одноклассников в кабинете, прокуратура направила дело в суд с постановлением о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
По данным СК РФ, 13 мая 17-летний ученик казанской гимназии №7, вооруженный ножом и пневматическим пистолетом, зашел в класс, достав оружие, сел за стол учителя и препятствовал ученикам покинуть помещение. При этом он не предъявлял никаких требований. В дальнейшем он был задержан. Никто из учеников не пострадал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы".
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Как отмечали в МВД по Татарстану, молодой человек по решению суда находился под домашним арестом.
"Эксперты признали подростка невменяемым. Дело направлено в суд с постановлением о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера", - сказал Галиев.
По его информации, в настоящее время дело находится на стадии рассмотрения.
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