В Казани пришедшего в класс с пистолетом школьника признали невменяемым

КАЗАНЬ, 18 сен - РИА Новости. Эксперты признали невменяемым ученика казанской гимназии №7, пришедшего в середине мая в школу с пневматическим пистолетом и ножом и около часа удерживавшего одноклассников в кабинете, прокуратура направила дело в суд с постановлением о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

По данным СК РФ, 13 мая 17-летний ученик казанской гимназии №7, вооруженный ножом и пневматическим пистолетом, зашел в класс, достав оружие, сел за стол учителя и препятствовал ученикам покинуть помещение. При этом он не предъявлял никаких требований. В дальнейшем он был задержан. Никто из учеников не пострадал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы".

Как отмечали в МВД по Татарстану, молодой человек по решению суда находился под домашним арестом.

"Эксперты признали подростка невменяемым. Дело направлено в суд с постановлением о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера", - сказал Галиев.