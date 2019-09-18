В Москве задержали мужчину, кинувшего в полицейских гранату для страйкбола

"16 сентября около 7 утра на улице Паперника к полицейским обратился безработный приезжий 1990 года рождения и попросил вызвать ему наряд скорой медицинской помощи. Затем гражданин повёл себя неадекватно и бросил в сторону сотрудников пиротехническое изделие, которое было отброшено ими в сторону от места возможного появления людей. В результате срабатывания изделия пострадавших нет", - рассказал собеседник агентства.