Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T14:25Z
https://ria.ru/20190918/1558794621.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Москве задержали мужчину, кинувшего в полицейских гранату для страйкбола

09:49 18.09.2019 (обновлено: 14:25 18.09.2019)
4028
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции на юго-востоке Москвы задержали 29-летнего мужчину, кинувшего в их сторону "пиротехническое изделие", задержанному грозит лишение свободы до пяти лет, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"16 сентября около 7 утра на улице Паперника к полицейским обратился безработный приезжий 1990 года рождения и попросил вызвать ему наряд скорой медицинской помощи. Затем гражданин повёл себя неадекватно и бросил в сторону сотрудников пиротехническое изделие, которое было отброшено ими в сторону от места возможного появления людей. В результате срабатывания изделия пострадавших нет", - рассказал собеседник агентства.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Как уточнил РИА Новости информированный источник, речь идет о страйкбольной гранате.
В страйкболе, в отличие от другой командной тактической игры, пейнтбола, применяются шарики без краски, а оружие имитирует внешний вид реального, из-за чего его можно принять за настоящее.
Автомобиль Следственного комитета РФ
16 сентября, 13:24РИА Новости
В Марий Эл женщина с ножом напала на полицейского
33103225
Обсудить 1
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
РИА
Новости
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
Ученики в школе
В Казани пришедшего в класс с пистолетом школьника признали невменяемым
Президент Украины Владимир Зеленский
Опрос показал, как украинцы оценивают деятельность Зеленского
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Марий Эл женщина с ножом напала на полицейского
Вице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019
Пенс заявил о боевой готовности войск США
Сотрудник Мозырского пограничного отряда в межгосударственном пункте пропуска Александровка на белорусско-украинской границе
Таможня и КГБ Белоруссии помогли остановить ввоз оружия в Россию с Украины
В операционной
В Индии мужчине удалили десятисантиметровый "дьявольский" рог
Владимир Слончак
Неизвестные напали на заместителя Кличко, пишут СМИ
Пробирки с образцами крови для исследований в онкологическом диспансере
Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Губернатор Морозов не будет увольнять чиновницу из-за селфи в "шоколаде"
Счетчик государственного долга США на Манхэттене в Нью-Йорке. 15 февраля 2019
Россия в июле снизила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11В центре Москвы нашли надгробие начала XVIII века
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
Лента новостейМолния