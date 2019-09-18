В Москве задержали мужчину, кинувшего в полицейских гранату для страйкбола

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции на юго-востоке Москвы задержали 29-летнего мужчину, кинувшего в их сторону "пиротехническое изделие", задержанному грозит лишение свободы до пяти лет, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"16 сентября около 7 утра на улице Паперника к полицейским обратился безработный приезжий 1990 года рождения и попросил вызвать ему наряд скорой медицинской помощи. Затем гражданин повёл себя неадекватно и бросил в сторону сотрудников пиротехническое изделие, которое было отброшено ими в сторону от места возможного появления людей. В результате срабатывания изделия пострадавших нет", - рассказал собеседник агентства.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Как уточнил РИА Новости информированный источник, речь идет о страйкбольной гранате.
В страйкболе, в отличие от другой командной тактической игры, пейнтбола, применяются шарики без краски, а оружие имитирует внешний вид реального, из-за чего его можно принять за настоящее.
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