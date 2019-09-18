Посол США в России призвал развивать торговлю между двумя странами

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман призвал к большему развитию торговли между США и Россией.
"Мы - две великие страны. У нас есть прекрасные предприниматели, ресурсы, замечательные университеты. У нас есть торговые связи, которые естественно сближают нас, но мы пока показываем недостаточно хорошие результаты", - заявил он, выступая в Москве на XIX ежегодной конференции Американской торговой палаты (AmCham).
По мнению Хантсмана, увеличение объема торговли приведет к большей уверенности и, соответственно, к доверию с обеих сторон. Торговля поможет выстраиванию доверия между двумя странами, отметил дипломат.
Посол США также затронул вопрос работы американского бизнеса в России. "Многие хотят работать в России. Причины вы знаете: это и объем рынка, ресурсы, квалификация людей. Но такие дела, как процесс над Майклом Калви, и санкции осложняют это... Но я верю, что нам удастся преодолеть сложности, нужно над этим работать", - сказал Хантсман.