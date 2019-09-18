Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T09:48Z
https://ria.ru/20190918/1558794591.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155742/53/1557425339_0:5:3000:1693_1036x0_80_0_0_86bc11fbaef2fe02b799a4e4038394fc.jpg
РИА Новости

Посол США в России призвал развивать торговлю между двумя странами

09:48 18.09.2019
975
© AP Photo / Pavel GolovkinЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Хантсман в Кремле
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Хантсман в Кремле
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман призвал к большему развитию торговли между США и Россией.
"Мы - две великие страны. У нас есть прекрасные предприниматели, ресурсы, замечательные университеты. У нас есть торговые связи, которые естественно сближают нас, но мы пока показываем недостаточно хорошие результаты", - заявил он, выступая в Москве на XIX ежегодной конференции Американской торговой палаты (AmCham).
По мнению Хантсмана, увеличение объема торговли приведет к большей уверенности и, соответственно, к доверию с обеих сторон. Торговля поможет выстраиванию доверия между двумя странами, отметил дипломат.
Посол США также затронул вопрос работы американского бизнеса в России. "Многие хотят работать в России. Причины вы знаете: это и объем рынка, ресурсы, квалификация людей. Но такие дела, как процесс над Майклом Калви, и санкции осложняют это... Но я верю, что нам удастся преодолеть сложности, нужно над этим работать", - сказал Хантсман.
Флаги России и Китая
17 сентября, 16:01РИА Новости
Россия и Китай разработают дорожную карту по развитию торговли к 2024 году
22040013
Обсудить 1
Джон ХантсманРоссияСШАЭкономика
Рекомендуем
Танкер Stena Clear Sky
В Литву прибыла крупная партия российского СПГ
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Посол Южной Кореи в России рассказал о подготовке визита Путина в Сеул
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Путин приветствовал участников конференции по конкуренции под эгидой БРИКС
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи
Российско-китайские отношения вступили в новую эпоху, заявил Медведев
Лента
новостей
Полицейский у посольства Турции в Москве
Посольство Турции назвало перспективные отрасли сотрудничества с Россией
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время встречи в Санкт-Петербурге
Медведев заявил о намерении России и Китая укреплять сотрудничество
Счетчик государственного долга США на Манхэттене в Нью-Йорке. 15 февраля 2019
Россия в июле снизила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа на полях Восточного экономического форума – 2019
Путин отметил важность визита премьера Госсовета Китая в Россию
Флаги России и ЕС
В Совфеде ответили на слова главы МИД Украины о тяжести санкций для Запада
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Председатель правительства РФ Дмитрий Мдведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время осмотра Павловского дворца
Медведев и премьер Госсовета Китая посетили музей-заповедник Павловск
Добыча золота
Колыма бьет рекорды по добыче золота, уже получено 30 тонн драгметалла
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Эксперт: Россия и Китай развивают стратегическое партнерство в новую эпоху
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11В центре Москвы нашли надгробие начала XVIII века
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
05:22Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
05:04Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
Лента новостейМолния