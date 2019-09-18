В Югре завели уголовное дело после ДТП с участием подростка

© Фото : ГУМВД Росии по Ханты-Мансийскому АО -Югре ДТП на улице Заводская в Нижневартовске. 17 сентября 2019

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сен - РИА Новости. Автомобиль, на котором 16-летний юноша попал в аварию в Нижневартовске (ХМАО), принадлежит матери подростка, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее окружная автоинспекция сообщила о ДТП, произошедшем вечером во вторник. Легковушка, за рулем которой был 16-летний подросток, столкнулась с "Газелью", один человек погиб, двое пострадали.

"Несовершеннолетний, не имевший права управлять автомобилем, находясь за рулем "ВАЗ 2114", который принадлежит его матери..., превысил скорость и при возникновении препятствия допустил занос автомобиля, в результате чего произошло столкновение... Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - сообщили в УМВД.