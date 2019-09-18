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РИА Новости

В Югре завели уголовное дело после ДТП с участием подростка

09:34 18.09.2019
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© Фото : ГУМВД Росии по Ханты-Мансийскому АО -ЮгреДТП на улице Заводская в Нижневартовске. 17 сентября 2019
ДТП на улице Заводская в Нижневартовске. 17 сентября 2019
© Фото : ГУМВД Росии по Ханты-Мансийскому АО -Югре
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сен - РИА Новости. Автомобиль, на котором 16-летний юноша попал в аварию в Нижневартовске (ХМАО), принадлежит матери подростка, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее окружная автоинспекция сообщила о ДТП, произошедшем вечером во вторник. Легковушка, за рулем которой был 16-летний подросток, столкнулась с "Газелью", один человек погиб, двое пострадали.
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"Несовершеннолетний, не имевший права управлять автомобилем, находясь за рулем "ВАЗ 2114", который принадлежит его матери..., превысил скорость и при возникновении препятствия допустил занос автомобиля, в результате чего произошло столкновение... Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - сообщили в УМВД.
По уточненным данным ведомства, в аварии погиб 17-летний юноша, который должен был встретить совершеннолетие через полторы недели. В полиции подтвердили, что водитель-подросток и еще один несовершеннолетний пассажир получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.
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