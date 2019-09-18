Хантсман: России и США нужны отношения, которые выдержат изменение климата

"В будущем у нас могут быть разные периоды, подъемы и падения, но нам нужны двусторонние отношения, которые выдержат изменения климата, выживут в любой сезон", - сказал Хантсман, выступая на XIX ежегодной конференции Американской торговой палаты в России (AmCham).