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РИА Новости

Хантсман: России и США нужны отношения, которые выдержат изменение климата

09:32 18.09.2019 (обновлено: 10:36 18.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман . Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. России и США нужны отношения, которые выдержат любые изменения климата, заявил в среду посол США в РФ Джон Хантсман.
"В будущем у нас могут быть разные периоды, подъемы и падения, но нам нужны двусторонние отношения, которые выдержат изменения климата, выживут в любой сезон", - сказал Хантсман, выступая на XIX ежегодной конференции Американской торговой палаты в России (AmCham).
По его словам, сохранить положительную динамику можно с помощью развития торговых отношений, увеличения взаимозависимости.
"Это поможет нашим отношениям выжить даже в плохие периоды, когда наступает отчаяние... будущее потребует этого",- подчеркнул Хантсман.
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