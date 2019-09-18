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РИА Новости

Глава "Сургутнефтегаза" прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

09:31 18.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГенеральный директор и совладелец нефтегазовой компании ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов
Генеральный директор и совладелец нефтегазовой компании ОАО Сургутнефтегаз Владимир Богданов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Генеральный директор и совладелец нефтегазовой компании ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 18 сен — РИА Новости. Глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов заявил, что цены на нефть сложно прогнозировать в связи с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, однако считает, что все будет хорошо.
"Сложно прогнозировать. Такие вещи тяжело прогнозировать, невозможно. Думаю, все будет хорошо", - ответил Богданов журналистам на вопрос о прогнозе цены на нефть в связи с последними событиями в Саудовской Аравии.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
17 сентября, 08:00РИА Новости
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Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а добыча пока восстановилась наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииЦены на нефтьСургутнефтегазВладимир БогдановСаудовская АравияЭкономика
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