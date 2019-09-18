Глава "Сургутнефтегаза" прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

ТЮМЕНЬ, 18 сен — РИА Новости. Глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов заявил, что цены на нефть сложно прогнозировать в связи с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, однако считает, что все будет хорошо.

"Сложно прогнозировать. Такие вещи тяжело прогнозировать, невозможно. Думаю, все будет хорошо", - ответил Богданов журналистам на вопрос о прогнозе цены на нефть в связи с последними событиями в Саудовской Аравии.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а добыча пока восстановилась наполовину.