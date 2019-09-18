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РИА Новости

"Мир" в октябре начнет тестировать международные денежные переводы в СНГ

09:28 18.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарта национальной платежной системы "Мир"
Карта национальной платежной системы Мир
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Платежная система "Мир" в октябре начнет тестировать систему международных денежных переводов в три государства СНГ, с платежными системами которых установлены партнерские отношения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мира".
В платежной системе не уточнили, о каких именно странах идет речь, в настоящее время "Мир" сотрудничает с киргизской "Элкарт", узбекской "Узкард", армянской ArCa, белорусской "Белкарт" и таджикской "Корти Милли".
"Тестирование таких операций с тремя государствами, где действуют партнерские платежные системы, запланировано на октябрь. Деньги с "Мира" можно будет перевести на карты ряда национальных систем стран СНГ", - цитирует пресс-служба главу НСПК (оператор "Мира") Владимира Комлева.
По его словам, в дальнейшем к проекту подключатся и другие страны, с которыми интегрирована отечественная платежная система.
Карты национальной платежной системы Мир
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