"Мир" в октябре начнет тестировать международные денежные переводы в СНГ

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Платежная система "Мир" в октябре начнет тестировать систему международных денежных переводов в три государства СНГ, с платежными системами которых установлены партнерские отношения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мира".

В платежной системе не уточнили, о каких именно странах идет речь, в настоящее время "Мир" сотрудничает с киргизской "Элкарт", узбекской "Узкард", армянской ArCa, белорусской "Белкарт" и таджикской "Корти Милли".

"Тестирование таких операций с тремя государствами, где действуют партнерские платежные системы, запланировано на октябрь. Деньги с "Мира" можно будет перевести на карты ряда национальных систем стран СНГ", - цитирует пресс-служба главу НСПК (оператор "Мира") Владимира Комлева.