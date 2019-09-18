В Индии мужчине удалили десятисантиметровый "дьявольский" рог

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Жителю индийского города Сагар (штат Мадхья-Прадеш) удалили роговую кератому, еще называемую "дьявольским" рогом, размером более десяти сантиметров, пишет Daily Mail.
По информации издания, новообразование появилось на голове мужчины примерно пять лет назад после удара.
Indian man, 74, has four-inch devil horn removed from his head after it 'sprouted up following a head injury' https://t.co/LAIQ2s8oqO— Daily Mail Online (@MailOnline) 17 сентября 2019 г.
По его словам, нарост не доставлял ему неприятностей, и он просил парикмахера его подпиливать. Однако опухоль продолжала расти, поэтому мужчине пришлось обратиться за медицинской помощью.
Операция прошла успешно, сейчас пациент проходит курс восстановления.
Кератома — доброкачественное кожное новообразование, возникающие из-за кератинизации и уплотнения клеток эпидермиса.
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