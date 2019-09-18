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РИА Новости

В Индии мужчине удалили десятисантиметровый "дьявольский" рог

09:25 18.09.2019 (обновлено: 11:27 18.09.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВ операционной
В операционной
© РИА Новости / Константин Чалабов
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В операционной. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Жителю индийского города Сагар (штат Мадхья-Прадеш) удалили роговую кератому, еще называемую "дьявольским" рогом, размером более десяти сантиметров, пишет Daily Mail.
По информации издания, новообразование появилось на голове мужчины примерно пять лет назад после удара.
По его словам, нарост не доставлял ему неприятностей, и он просил парикмахера его подпиливать. Однако опухоль продолжала расти, поэтому мужчине пришлось обратиться за медицинской помощью.
Операция прошла успешно, сейчас пациент проходит курс восстановления.
Кератома — доброкачественное кожное новообразование, возникающие из-за кератинизации и уплотнения клеток эпидермиса.
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