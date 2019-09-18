В Индии мужчине удалили десятисантиметровый "дьявольский" рог

По информации издания, новообразование появилось на голове мужчины примерно пять лет назад после удара.

По его словам, нарост не доставлял ему неприятностей, и он просил парикмахера его подпиливать. Однако опухоль продолжала расти, поэтому мужчине пришлось обратиться за медицинской помощью.