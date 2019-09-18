Ядовит, но не опасен: угроза от ракет "Протон" оказалась преувеличенной

Ракеты-носители "Протон-М" в цехе центра им. М. В. Хруничева. Архивное фото

Ракеты-носители "Протон-М" в цехе центра им. М. В. Хруничева

МОСКВА, 20 сен. РИА Новости. Российская ракета-носитель тяжелого класса "Протон" оказалась не настолько ядовитой, как о ней многие годы твердили. Мониторинг пусков ракеты за последние 11 лет показал, что экологическая нагрузка на окружающую среду после старта не превышает допустимых параметров, рассказали РИА Новости на предприятии-производителе, изучив результаты экологических экспертиз.

"По результатам многолетнего (2008 - 2019 годы) экологического сопровождения пусков ракет-носителей "Протон", проводимого совместно российской и казахстанской сторонами, сделан вывод об отсутствии превышений допустимых техногенных нагрузок на окружающую среду", - рассказали в Центре Хруничева.

Ядовитое топливо

Несимметричный диметилгидразин или гептил - высококипящее ракетное горючее, давно применяющееся в ракетно-космической технике.

Ракеты семейства "Протон" летают с 1965 года. За этот период они стартовали 421 раз. Но при проектировании ракетно-космических комплексов вопросы экологической безопасности и влияния на окружающую среду стояли далеко не на первом месте. Между тем, высокая токсичность гептила является его значительным недостатком.

Лишь в 1990-х годах задумались о минимизации экологического ущерба от этого носителя.

Востребованность "Протона" для решения государственных задач и на мировом рынке коммерческих услуг побудила провести модернизацию космического комплекса для поддержания конкурентного уровня. При поэтапной модернизации ракеты "Протон-К" наряду с повышением энергетических характеристик были поставлены задачи увеличить уровень безопасности и снизить экологическое воздействие на окружающую среду. Это было достигнуто в модернизированном космическом ракетном комплексе "Протон-М", который прошел четыре этапа "обновления" и сейчас находится в эксплуатации.

Одним из основных для инженеров и конструкторов стало решение задачи по максимальной выработке топлива из баков, поскольку в ракетах "Протон-К" к концу полета первой ступени в топливных баках оставались сотни килограммов гептила. Неизрасходованное топливо падало и проливалось на землю. Именно это вызывало естественную озабоченность экологов и определяло последующее негативное отношение к эксплуатации данной ракеты.

В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований Центру Хруничева удалось реализовать технические решения, позволяющие полностью выработать запасы топлива "Протона", что свело практически к нулю объемы компонентов, зафиксированных специалистами в районах падения ускорителей первой ступени.

Как сообщили РИА Новости в Центре Хруничева, проведенная комплексная сравнительная оценка показала, что "Протон-М" воздействует на окружающую среду не сильнее, а даже меньше, чем экологически чистые кислородно-керосиновые ракеты.

Безаварийные годы

Еще одной проблемой были частые аварии ракеты, особенно в период начала 2010-х годов. Падения космической техники вызывали острую негативную реакцию местных жителей. Последняя авария "Протона" произошла в 2015 году на этапе работы третьей ступени, то есть когда до поверхности земли мало что долетает из металлов, не говоря уже об остатках топлива. С тех пор ракета "Протон" выполнила 15 успешных стартов без серьезных замечаний.

Как рассказали РИА Новости в Казкосмосе, с целью уменьшения экологической нагрузки на окружающую среду Казахстана, в рамках второго заседания казахстанско-российской межправительственной комиссии по комплексу Байконур 24 ноября 2014 года сторонами были одобрены рекомендации по поэтапному сокращению пусков ракет "Протон" начиная с 2016 года.

В настоящее время коммерческий портфель заказов Космического центра имени Хруничева до 2025 года насчитывает более 20 пусков ракет "Протон".

В 2019 году было произведено три пуска ракет "Протон-М", до конца года планируются еще три пуска. Ближайший из них - 30 сентября. Носитель выведет на орбиту европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1.