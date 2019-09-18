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РИА Новости

Банк России считает блокировки частных счетов ИП законными, пишут СМИ

09:13 18.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Банк России поддержал позицию Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС), согласно которой в рамках взыскания налоговых задолженностей индивидуальных предпринимателей банки должны обеспечивать взыскание со всех их счетов - в том числе незарегистрированных как счета ИП, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на ответ ЦБ на письмо Минфина.
По данным издания, 5 сентября Банк России по запросу Минфина сообщил свою позицию по проблемам блокировок "частных" счетов ИП при взыскании с них налоговых задолженностей в рамках ст. 76 Налогового кодекса РФ. ЦБ ссылается на ст. 23 и ст. 24 Гражданского кодекса РФ, согласно которым индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем имуществом, кроме того, на которое не может быть обращено взыскание или есть ограничения.
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"Как указывает ЦБ, 17 декабря 1996 года, 15 мая 2001 года и 4 июня 2009 года принципиальную "неразграниченность" личного и предпринимательского имущества у ИП подтверждал в своих актах Конституционный суд — это, очевидно, касается и денег на счетах в банках", - пишет газета.
Как отмечает издание, этот вопрос существует довольно долго, но стал активно обсуждаться летом 2019 года, когда из-за повышения эффективности контроля ФНС банки стали массово получать требования о блокировке долгов на счетах, принадлежащих ИП, - это касалось не только счетов, зарегистрированных именно как счета ИП, но и их других счетов. По данным издания, в ряде случаев банки отказывались идти на такой шаг, наличие проблемы и ее обсуждение подтвердил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Центральный Банк РФМинистерство финансов РФФедеральная налоговая служба РФРоссияЭкономика
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