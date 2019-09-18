Банк России считает блокировки частных счетов ИП законными, пишут СМИ

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Банк России поддержал позицию Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС), согласно которой в рамках взыскания налоговых задолженностей индивидуальных предпринимателей банки должны обеспечивать взыскание со всех их счетов - в том числе незарегистрированных как счета ИП, пишет в среду газета " Банк России поддержал позицию Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС), согласно которой в рамках взыскания налоговых задолженностей индивидуальных предпринимателей банки должны обеспечивать взыскание со всех их счетов - в том числе незарегистрированных как счета ИП, пишет в среду газета " Коммерсант " со ссылкой на ответ ЦБ на письмо Минфина.

По данным издания, 5 сентября Банк России по запросу Минфина сообщил свою позицию по проблемам блокировок "частных" счетов ИП при взыскании с них налоговых задолженностей в рамках ст. 76 Налогового кодекса РФ. ЦБ ссылается на ст. 23 и ст. 24 Гражданского кодекса РФ, согласно которым индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем имуществом, кроме того, на которое не может быть обращено взыскание или есть ограничения.

"Как указывает ЦБ, 17 декабря 1996 года, 15 мая 2001 года и 4 июня 2009 года принципиальную "неразграниченность" личного и предпринимательского имущества у ИП подтверждал в своих актах Конституционный суд — это, очевидно, касается и денег на счетах в банках", - пишет газета.