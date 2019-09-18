Напавший на людей в Крыму волк был болен бешенством

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Напавший на людей в Симферопольском районе Крыма у трассы Симферополь-Алушта-Ялта волк был заражен бешенством, сообщил руководитель департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами министерства экологии и природных ресурсов Крыма Владимир Капитонов.

Ранее региональное МЧС сообщило о нападении волков в Симферопольском районе Крыма, пострадали три человека, их госпитализировали.

"Вчера нам пришел результат, исследования показали, что волк был болен бешенством. Волк был после нападения на людей застрелен", - сказал РИА Новости Капитонов.

Капитонов подтвердил, что оба случая нападения на людей связаны с одним хищником.

"Волк ведет ночной образ жизни, нападение же произошло днем, буквально возле трассы Симферополь-Алушта Ялта, в районе села Перевальное. Это косвенно объясняет, что хищник был болен. Сначала он напал на подворье и начал "давить" собак. Хозяйка вышла во двор, чтобы отогнать его, и была искусана. Затем хищник пошел вверх по реке Ангара и напал на двух водителей – дальнобойщиков, которые остановили грузовики на стоянке. Несмотря на мощное телосложение мужчин (один из них буквально душил волка), они серьезно пострадали", - сказал Капитонов.

Капитонов считает случай крайне редким и исключительным, отметив, что ранее нападение на людей было зафиксировано в начале 2000-х годов на ферме. В этом году планируется отстрелить до 100-120 волков, 90% - в степной части полуострова, где они в основном обитают. По подсчетам егерей, всего в Крыму обитает около 300 особей.