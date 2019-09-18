Кубань начала прививочную кампанию против гриппа

КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Краснодарский край начал прививочную кампанию против гриппа, к середине ноября регион планирует привить более 54% жителей, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.

"На Кубани стартовала прививочная кампания против гриппа. Традиционно мы начинаем вакцинацию заблаговременно, в теплое время года, до сезона простуд. К 15 ноября мы планируем привить более 54% жителей – это свыше 3 миллионов человек, из них около 900 тысяч – дети", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что привиться теперь можно не только в поликлинике. "Впервые для удобства жителей в Краснодаре работают мобильные передвижные пункты, где все желающие могут бесплатно сделать прививку в удобное время. В будние дни привиться можно на Театральной площади и в сквере имени Жукова. В выходные – в парке Солнечный остров и Чистяковской роще. Чтобы получить вакцину, нужен только паспорт", - уточнил глава края.

По его словам, дополнительно будет организована вакцинация работников торговли, общественного питания, свиноводческих и птицеводческих хозяйств, а также тех, кто живет в трех километрах от них.