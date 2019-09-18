Президент Киргизии навестил раненных в ходе конфликта на границе

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков навестил раненных в ходе конфликта на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 18 сен — РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков навестил раненных в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, которые проходят лечение в бишкекском центре травматологии и ортопедии, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе главы государства.

"Президент Сооронбай Жээнбеков пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, высказал слова благодарности медицинскому персоналу за принятие оперативных мер. Подчеркнул, что со стороны задействованных государственных органов будет оказываться все необходимое содействие", — заявили в пресс-службе.

Как добавили в аппарате президента, пострадавшим была передана материальная помощь от имени главы государства.

В понедельник Госпогранслужба Киргизии заявила, что на киргизско-таджикском участке границы произошел инцидент с применением оружия из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Госпогранслужба Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв два киргизских пограничных поста.

В Таджикистане, в свою очередь, обвинили киргизскую сторону в провокационных действиях. В Душанбе утверждают, что граждане Киргизии первыми открыли огонь в сторону невооруженных жителей таджикского села, в результате чего погибли трое военнослужащих, несколько человек получили ранения.