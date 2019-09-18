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РИА Новости

Президент Киргизии навестил раненных в ходе конфликта на границе

09:03 18.09.2019 (обновлено: 11:49 18.09.2019)
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© Фото : Официальный сайт Президента Кыргызской Республики / Султан ДосалиевПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков навестил раненных в ходе конфликта на границе с Таджикистаном
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков навестил раненных в ходе конфликта на границе с Таджикистаном
© Фото : Официальный сайт Президента Кыргызской Республики / Султан Досалиев
БИШКЕК, 18 сен — РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков навестил раненных в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, которые проходят лечение в бишкекском центре травматологии и ортопедии, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе главы государства.
"Президент Сооронбай Жээнбеков пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, высказал слова благодарности медицинскому персоналу за принятие оперативных мер. Подчеркнул, что со стороны задействованных государственных органов будет оказываться все необходимое содействие", — заявили в пресс-службе.
Как добавили в аппарате президента, пострадавшим была передана материальная помощь от имени главы государства.
В понедельник Госпогранслужба Киргизии заявила, что на киргизско-таджикском участке границы произошел инцидент с применением оружия из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Госпогранслужба Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв два киргизских пограничных поста.
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В Таджикистане, в свою очередь, обвинили киргизскую сторону в провокационных действиях. В Душанбе утверждают, что граждане Киргизии первыми открыли огонь в сторону невооруженных жителей таджикского села, в результате чего погибли трое военнослужащих, несколько человек получили ранения.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — это неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
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Сооронбай ЖээнбековТаджикистанКиргизияВ мире
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