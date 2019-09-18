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РИА Новости

СК начал расследовать дело о смерти жительницы Урала, которую избивал сын

09:02 18.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Свердловские следователи начали расследование уголовного дела по факту смерти жительницы города Алапаевск, которую избивал ее сын, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Ионин на своей странице в Facebook написал, что в апреле к нему обратились жильцы одного из домов по улице Калинина в Алапаевске с жалобой на соседа, который регулярно избивает свою мать. По его словам, полиция отказалась возбуждать в отношении мужчины уголовное дело об истязаниях, а администрация города отказалась выселять его из жилья. В результате 1 сентября пенсионерка скончалась.
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Как пояснили РИА Новости в пресс-службе СУСК, дело полицией было возбуждено, сейчас оно передано следователям.
"Дело ранее возбуждалось в полиции по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), а поскольку женщина умерла, мы забрали дело себе", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, в ближайшее время следственные органы решат вопрос о переквалификации дела на более тяжкий состав преступления в связи со смертью женщины.
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