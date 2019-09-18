СК начал расследовать дело о смерти жительницы Урала, которую избивал сын

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Свердловские следователи начали расследование уголовного дела по факту смерти жительницы города Алапаевск, которую избивал ее сын, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Ионин на своей странице в Facebook написал, что в апреле к нему обратились жильцы одного из домов по улице Калинина в Алапаевске с жалобой на соседа, который регулярно избивает свою мать. По его словам, полиция отказалась возбуждать в отношении мужчины уголовное дело об истязаниях, а администрация города отказалась выселять его из жилья. В результате 1 сентября пенсионерка скончалась.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе СУСК, дело полицией было возбуждено, сейчас оно передано следователям.

"Дело ранее возбуждалось в полиции по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), а поскольку женщина умерла, мы забрали дело себе", – сказал собеседник агентства.