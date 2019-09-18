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РИА Новости

Россия в июле снизила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов

08:52 18.09.2019 (обновлено: 09:55 18.09.2019)
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© Timothy A. ClaryСчетчик государственного долга США на Манхэттене в Нью-Йорке. 15 февраля 2019
Счетчик государственного долга США на Манхэттене в Нью-Йорке. 15 февраля 2019
© Timothy A. Clary
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россия продолжила сокращать вложения в государственные ценные бумаги США, снизив их уровень в июле до 8,5 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского Минфина.
Из этой суммы 6,239 миллиарда приходятся на долгосрочные бумаги и 2,262 — на краткосрочные. Вложения уменьшились с 10,85 миллиарда месяцем ранее, или на 2,35 миллиарда.
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Москва существенно сокращала вложения в американский госдолг с апреля 2018 года, при этом в сентябре и октябре было зафиксировано незначительное наращивание, после чего тенденция к снижению восстановилась.
Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга. Лидером в этом списке второй месяц подряд (по состоянию на июль) остается Япония с объемом вложений в 1,131 триллиона долларов, что на 7,9 миллиарда больше, чем в июне.
За ней следует Китай (1,11 триллиона, снижение на 2,2 миллиарда долларов), на третьем месте — Великобритания (334,7 миллиарда долларов, снижение на 6,4 миллиарда долларов).
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Правильным путем идём товарищи, спасибо ЕС и США за санкции, которые позволили нам понять, что от бумажек США нужно избавляться. А сателлиты пусть их побольше покупают, что бы было чем потом подтереться
18 сентября, 09:33
Спиральтист ...
1581500112
А на заводах американских в России – работают, получают зарплату и кормят семьи американцы или россияне? А налоги эти заводы платят в российский бюджет или в американский?
18 сентября, 11:26
Ivan Vdulin
933111127
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