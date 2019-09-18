Россия в июле снизила вложения в госдолг США на 2,35 миллиарда долларов

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россия продолжила сокращать вложения в государственные ценные бумаги США, снизив их уровень в июле до 8,5 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского Минфина.

Из этой суммы 6,239 миллиарда приходятся на долгосрочные бумаги и 2,262 — на краткосрочные. Вложения уменьшились с 10,85 миллиарда месяцем ранее, или на 2,35 миллиарда.

Москва существенно сокращала вложения в американский госдолг с апреля 2018 года, при этом в сентябре и октябре было зафиксировано незначительное наращивание, после чего тенденция к снижению восстановилась.

Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга. Лидером в этом списке второй месяц подряд (по состоянию на июль) остается Япония с объемом вложений в 1,131 триллиона долларов, что на 7,9 миллиарда больше, чем в июне.