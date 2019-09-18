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РИА Новости

Родители до конца года получат онлайн-доступ к медицинской карте ребенка

08:46 18.09.2019 (обновлено: 08:47 18.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкАвтомат электронной записи к врачам в новой поликлинике на северо-востоке Москвы
Автомат электронной записи к врачам в новой поликлинике на северо-востоке Москвы
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Родители до конца этого года смогут получить доступ к электронному реестру детских прививок, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Ранее в столичном департаменте здравоохранения сообщили, что в столице запустили первый электронный реестр детских прививок, который будет оповещать родителей о необходимости вакцинаций и негативных последствиях отказа от этих процедур.
"До конца года родители смогут получить онлайн-доступ к электронной медицинской карте ребенка, содержащей информацию о проведенных вакцинациях. Для этого им необходимо будет подать заявку на портале mos.ru. Пока реестром могут пользоваться только врачи", - говорится в сообщении.
С начала сентября все данные о профилактических прививках детей поступают в единую медицинскую информационно-аналитическую систему. При этом система сама будет напоминать родителям с помощью смс- и email-рассылки о необходимости отвести ребенка на прививку.
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