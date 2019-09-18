Родители до конца года получат онлайн-доступ к медицинской карте ребенка

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Родители до конца этого года смогут получить доступ к электронному реестру детских прививок, говорится на Родители до конца этого года смогут получить доступ к электронному реестру детских прививок, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы

Ранее в столичном департаменте здравоохранения сообщили, что в столице запустили первый электронный реестр детских прививок, который будет оповещать родителей о необходимости вакцинаций и негативных последствиях отказа от этих процедур.

"До конца года родители смогут получить онлайн-доступ к электронной медицинской карте ребенка, содержащей информацию о проведенных вакцинациях. Для этого им необходимо будет подать заявку на портале mos.ru. Пока реестром могут пользоваться только врачи", - говорится в сообщении.