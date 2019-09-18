В Нижневартовске машина с подростком за рулем попала в ДТП

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль, которым управлял 16-летний подросток, попал в аварию в Нижневартовске (ХМАО), один человек погиб, двое пострадали, сообщает в среду региональное управление ГИБДД.
Согласно данным автоинспекции, ДТП произошло вечером во вторник. На улице Заводская столкнулись "ВАЗ 21140", за рулем которого был 16-летний юноша, и "Газель".
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"В результате происшествия пассажир автомобиля "ВАЗ", юноша 2001 года рождения, от полученных травм скончался. Водитель и еще один пассажир этого же автомобиля, юноша 2002 года рождения, получили ранения", - говорится в сообщении.
Как отметили в окружном управлении МВД, по данному факту правоохранители проводят проверку.