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РИА Новости

Приговор по делу об обрушении жилого дома в Междуреченске вступил в силу

08:32 18.09.2019
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© РИА Новости / Станислав Завада / Перейти в фотобанкОбрушение подъезда пятиэтажного жилого дома в Междуреченске
Обрушение подъезда пятиэтажного жилого дома в Междуреченске
© РИА Новости / Станислав Завада
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КЕМЕРОВО, 18 сен – РИА Новости. Суд оставил в силе приговор по делу об обрушении жилого дома в Междуреченске после обжалования его подсудимыми, он вступил в законную силу, сообщает прокуратура по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что в мае 2016 года в городе Междуреченск произошло обрушение жилого дома, в результате которого погибли два человека, разрушились 68 жилых квартир.
При рассмотрении уголовного дела было установлено, что в мае 2016 года собственник нежилого помещения, расположенного в доме № 16 по ул. Весенней в городе Междуреченск решил провести ремонтные работы части фасадной стены дома. Для выполнения работ он пригласил трех человек, не имевших специального строительного образования, не прошедших обучение безопасным методам работы, не провел для них инструктаж по охране труда и соблюдению требований безопасности.
В результате 31 мая 2016 года при демонтаже кирпичной кладки простенка дома произошло обрушение стены, из-за чего погибли два жителя, разрушились 68 квартир, а также были повреждены нежилые помещения индивидуальных предпринимателей. Ущерб оценен в 85,4 миллиона рублей.
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В июне 2019 года Междуреченский городской суд вынес обвинительный приговор: все подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение крупного ущерба).
Суд назначил наказание собственнику нежилого помещения 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении и 4 года лишения свободы в колонии-поселении остальным подсудимым.
"Подсудимые не согласились и обжаловали приговор. Кемеровский областной суд 17 сентября рассмотрел материалы дела и оставил приговор без изменения, жалобы – без удовлетворения", – говорится в сообщении.
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