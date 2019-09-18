Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил около миллиарда рублей

Перекрытая дамба в районе улицы Запарина в Хабаровске

Перекрытая дамба в районе улицы Запарина в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 18 сен - РИА Новости. Ущерб от паводка в Хабаровском крае, по предварительным данным, составил 990 миллионов рублей, сообщает краевое правительство в среду.

"Всего в результате паводковой ситуации населению и инфраструктуре края по предварительным оценкам нанесен ущерб в размере 990 миллионов рублей. Глава региона обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой оказать Хабаровскому краю финансовую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зону подтопления попало 93 населенных пункта в 11 муниципальных образованиях края. От стихии пострадало 670 жилых домов, в которых проживает более 2 тысяч человек. Сейчас ситуация у Хабаровска стабилизируется, но в Комсомольске-на-Амуре остается напряженной. Там уровень воды почти на 1,5 метра выше отметки опасного явления. Остаются подтопленными около 440 жилых домов, в которых проживает 742 человека.