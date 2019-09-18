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РИА Новости

Москвичей в среду ждет прохладная погода с дождями и низким давлением

08:08 18.09.2019
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© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы
Панорама Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
Панорама Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Пасмурная погода с кратковременными дождями и атмосферное давление "на барическом дне" ожидают москвичей в среду, воздух в столице прогреется лишь до 13 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Преимущественно пасмурная погода, пройдет кратковременный дождь, температура 11-13 градусов в Москве, 9-14 по области", - сказал Тишковец.
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По его словам, такая температура на 3 градуса ниже климатической нормы.
Метеоролог также добавил, что ветер будет северный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление, по словам Тишковца, находится "на барическом дне" и составляет 733 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптик сообщал РИА Новости, что на этой неделе москвичей ожидает "барическая пила" - резкие колебания атмосферного давления.
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