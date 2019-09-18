Москвичей в среду ждет прохладная погода с дождями и низким давлением

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Пасмурная погода с кратковременными дождями и атмосферное давление "на барическом дне" ожидают москвичей в среду, воздух в столице прогреется лишь до 13 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Преимущественно пасмурная погода, пройдет кратковременный дождь, температура 11-13 градусов в Москве, 9-14 по области", - сказал Тишковец.

По его словам, такая температура на 3 градуса ниже климатической нормы.

Метеоролог также добавил, что ветер будет северный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление, по словам Тишковца, находится "на барическом дне" и составляет 733 миллиметров ртутного столба.