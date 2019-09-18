Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T07:51Z
https://ria.ru/20190918/1558792317.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155492/97/1554929782_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_3a1aae83c19da2a8787ddfdcf9210899.jpg
РИА Новости

Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море

07:51 18.09.2019
5871
© U.S. Navy / MCS Seaman Zachary PearsonАвианосец класса "Nimitz" Abraham Lincoln ВМС США в Аравийском море. 21 мая 2019
Авианосец класса Nimitz Abraham Lincoln ВМС США в Аравийском море. 21 мая 2019
© U.S. Navy / MCS Seaman Zachary Pearson
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море, сообщает саудовское информационное агентство SPA со ссылкой на источник в министерстве обороны.
Район действия "Международной структуры по безопасности на море" охватывает Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, а также Оманский и Персидский заливы. Во главе коалиции стоят США.
"Цель этого международного альянса – защищать торговые суда путем обеспечения безопасности плавания, гарантировать морское судоходство и (функционирование – ред.) международной торговли, а также защищать интересы стран-членов альянса для усиления безопасности и сохранности торговых судов, проходящих через проливы", - сообщило агентство.
При этом для Саудовской Аравии в данном случае целью стала "поддержка и сдерживание угроз в адрес морского судоходства и общемировой торговли". Кроме того, саудовская сторона стремится обеспечить "глобальную энергетическую безопасность" и "непрерывный приток энергоносителей в мировую экономику".
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
17 сентября, 23:45РИА Новости
Саудовская Аравия восстановила прежний уровень поставок нефти
В ночь на 14 сентября на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг эти обвинения. В свою очередь, в МИД РФ решительно осудили атаки по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, однако рекомендовали не спешить с выводами о том, кто стоит за ударами.
Госсекретарь США Майк Помпео
17 сентября, 23:06РИА Новости
Госдеп анонсировал визит Помпео в Саудовскую Аравию
2210010
Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоСаудовская АравияРоссияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Новый детский сад открылся в Красноярске 10
Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
РИА
Новости
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
В операционной
В Индии мужчине удалили десятисантиметровый "дьявольский" рог
Лента
новостей
Принстонский университет
Американские ученые разработали симуляцию ядерной войны между Россией и США
Модель российского ракетного двигателя РД-180 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Россия продает США ракетные двигатели втридорога, заявил Рогозин
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
Владимир Жириновский
Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
Сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области
РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
Официальный представитель сил арабской коалиции полковник Турки аль-Малики во время пресс-конференции в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Контртеррористическая операция в Кизилюртовском районе Республики Дагестан
В Кабардино-Балкарии проводят контртеррористическую операцию
Взрыв бензовозов
Взрыв бензовозов на заправке в Челябинске попал на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16В Новосибирске проведут проверку после ЧП с обварившимся в кипятке ребенком
08:15Роскачество обнаружило кишечную палочку и хлоргексидин в йогурте двух марок
08:11В центре Москвы нашли надгробие начала XVIII века
08:02Сахалинский суд приступил к рассмотрению апелляции по косаткам из бухты
08:00В Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями
07:59Кипр планирует досрочно погасить кредит МВФ
07:53Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"
07:46Ли Кэцян заявил, что у России и Китая огромные перспективы сотрудничества
07:37Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России
07:34СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
07:17Останки японских военнопленных, переданных Россией, принадлежат не японцам
06:56В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
06:54Президент Эстонии пожаловалась на усталость от Украины
06:40Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до семи человек
06:19Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
06:17На юге Афганистана произошел взрыв, три человека погибли, 45 ранены
06:04В США разведчик подал жалобу после общения Трампа с иностранным лидером
06:01Правительство Японии разработало план первой турпоездки на Кунашир и Итуруп
05:59В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
05:26Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
Лента новостейМолния