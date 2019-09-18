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РИА Новости

Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов

07:33 18.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант работу на планетарной мельнице
Лаборант работу на планетарной мельнице
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 18 сен - РИА Новости. Двадцать шесть регионов России уже подали заявки на создание научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня в рамках национального проекта "Наука", сообщил в среду губернатор Новосибирской области, глава рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Образования и наука" Андрей Травников.
"По нашей информации, на сегодняшний день уже 26 субъектов направили свои заявки с программами создания и развития НОЦ на своей территории", - сказал он на заседании рабочей группы, напомнив, что правительство РФ решило не ограничивать количество НОЦ пятнадцатью, а допустило, что их может быть больше, при этом необходим двухэтапный отбор.
Новосибирская область, по словам Травникова, видит необходимость создания в регионе как минимум двух НОЦов - мультидисциплинарного и специализированного медицинского. Он отметил, что из всех регионов, которые заявляли о желании создавать такие научные центры, четверть также отметили, что на их территории должно быть создано несколько центров.
В свою очередь, замдиректора департамента Миннауки и высшего образования РФ Андрей Аникеев напомнил, что в этом году без конкурса будет создано сразу пять пилотных НОЦ - в Пермском крае, Белгородской области, Кузбассе, Нижегородской и Тюменская областях. По его словам, в 2020 и 2021 годах вторая и третья очереди НОЦов будут создаваться по результатам конкурсного отбора.
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"Финансирование идет с задержкой примерно на год. То есть финансирование пяти созданных НОЦ будет осуществляться с 2020 и 2021 годах. Соответственно, в 2020 году будет уже десять НОЦ, в 2021 году должно быть 15 НОЦов… Финансирование НОЦ может быть продолжено по решению Совета в случае, если в нацпроекте "Наука" на это будут заложены деньги", - добавил он.
Нацпроектом "Наука" предусмотрено создание в 2019 году пяти научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с предприятиями реального сектора экономики. А к концу 2021 года намечено создать не менее 15 таких центров.
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