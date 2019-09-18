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РИА Новости
Союзное государство

План интеграции России и Белоруссии может быть утвержден к восьмому декабря

07:05 18.09.2019 (обновлено: 07:06 18.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосол Белоруссии в РФ, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко
Посол Белоруссии в РФ, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол Белоруссии в РФ, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко
НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до 8 декабря утвердить программу дальнейшей интеграции двух стран, сообщил РИА Новости в среду посол Белоруссии в РФ, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.
Выступая на открытии форума "Технопром-2019" посол отметил, что сейчас Россия и Белоруссия находятся на чрезвычайно важной стадии развития двусторонних отношений, а 8 декабря этого года будет отмечаться 20-летие подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.
"До первого ноября этого года должны быть разработаны "дорожные карты", их 31 по разным направлениям. А к юбилею, к 8 декабря, когда будет отмечаться 20-летие, накануне, я думаю, президенты наших стран должны утвердить программу и, соответственно, кто-то по их поручениям подпишет "дорожные карты". А дальше целая система работы", - сказал Семашко РИА Новости в кулуарах форума.
В приветственном слове на форуме посол подтвердил, что 6 сентября премьеры двух стран парафировали новую программу реализации союзного договора. "Наши связи еще будут уплотняться… мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Сейчас работаем над этими "дорожными картами". Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях", - сказал Семашко.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что конкретных сроков утверждения "дорожной карты" интеграции России и Белоруссии пока нет. Он напомнил, что в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поручили правительствам доработать совместный план действий по интеграции экономик двух стран.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
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