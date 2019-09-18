План интеграции России и Белоруссии может быть утвержден к восьмому декабря

НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до 8 декабря утвердить программу дальнейшей интеграции двух стран, сообщил РИА Новости в среду посол Белоруссии в РФ, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

Выступая на открытии форума "Технопром-2019" посол отметил, что сейчас Россия и Белоруссия находятся на чрезвычайно важной стадии развития двусторонних отношений, а 8 декабря этого года будет отмечаться 20-летие подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.

"До первого ноября этого года должны быть разработаны "дорожные карты", их 31 по разным направлениям. А к юбилею, к 8 декабря, когда будет отмечаться 20-летие, накануне, я думаю, президенты наших стран должны утвердить программу и, соответственно, кто-то по их поручениям подпишет "дорожные карты". А дальше целая система работы", - сказал Семашко РИА Новости в кулуарах форума.

В приветственном слове на форуме посол подтвердил, что 6 сентября премьеры двух стран парафировали новую программу реализации союзного договора. "Наши связи еще будут уплотняться… мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Сейчас работаем над этими "дорожными картами". Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях", - сказал Семашко.

В понедельник издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Белоруссия планируют в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс, создать единый регулятор энергетического рынка, объединить таможенную политику, унифицировать банковский надзор и валютный контроль. По данным газеты, соответствующие положения содержатся в проекте двусторонней программы действий, который 6 сентября парафировали, то есть согласовали с возможностью незначительных изменений, премьеры двух стран. Как пишет газета, программа предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.