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РИА Новости

Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии

06:51 18.09.2019 (обновлено: 07:27 18.09.2019)
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© РИА Новости / Александр ПаниотовНовый детский сад открылся в Красноярске 10
Новый детский сад открылся в Красноярске 10
© РИА Новости / Александр Паниотов
КРАСНОЯРСК, 18 сен — РИА Новости. В Хакасии задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка в одном из детских садов Черногорска, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Инцидент произошел в конце мая. Мужчина днем напал на семилетнюю девочку. Он привел ее на веранду детсада и начал душить. Нападавшего спугнули.
Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту "в" части 2 статьи 105 УК "Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".
Подозреваемым оказался житель Черногорска 1981 года рождения.
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