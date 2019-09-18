Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии

КРАСНОЯРСК, 18 сен — РИА Новости. В Хакасии задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка в одном из детских садов Черногорска, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел в конце мая. Мужчина днем напал на семилетнюю девочку. Он привел ее на веранду детсада и начал душить. Нападавшего спугнули.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту "в" части 2 статьи 105 УК "Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".