Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T06:15Z
https://ria.ru/20190918/1558791920.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155630/02/1556300279_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3dd478f04c37bce190ebaf3b6e5647f5.jpg
РИА Новости

РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году

06:15 18.09.2019
407
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области
Сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 сен – РИА Новости. Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами (РАДОР) предлагает Минтрансу РФ принять программу по ликвидации аварийных и предаварийных мостов на 2020-2024 годы, сообщил в среду на совещании в Южно-Сахалинске гендиректор Игорь Старыгин.
"По состоянию на начало этого года 64 тысячи 943 искусственных сооружения числятся на автомобильных дорогах регионального и местного значения, из них более 52 тысяч представляют капитальные сооружения, 12,5 тысячи - деревянные. По информации органов управления дорожным хозяйством, 3,8 тысячи мостов находятся в аварийном и предаварийном состоянии", - рассказал он.
По информации Старыгина, субъекты РФ запросили на приведение в нормативное состояние мостов, путепроводов и эстакад почти 350 миллиардов рублей. Правда, финансирование регионы просят на 2019- 2035 год.
"В раскладе по годам, честно говоря, не очень понятно, как эти искусственные сооружения, сегодня уже находящиеся в аварийном состоянии, будут содержаться еще достаточно большой период времени", - признался гендиректор ассоциации.
26 марта, 18:07РИА Новости
На Кубани обрушился аварийный мост через реку Хадажка
По этой причине РАДОР предложил Минтрансу РФ и Росавтодору сформировать федеральную программу по ликвидации аварийных и предаварийных мостов на 2020-2024 год, чтобы таким образом передвинуть объем финансирования на более близкий период.
При распределении федерального финансирования между субъектами РФ РАДОР рекомендовал учесть коэффициенты по видам работ (ремонт, капремонт, реконструкция) и габариты мостовых сооружений (полосность проезда).
По данным региональных управлений автомобильных дорог, в настоящее время в ремонте нуждается 571 мост, в капитальном ремонте – 1 тысяча 365 мостов, реконструкции - 1 тысяча 580 мостов, строительстве - 339 мостов.
6 марта 2014, 13:15РИА Новости
Замена аварийного моста в Петрозаводске на новый откладываетсяСметная часть проекта строительства нового Гоголевского моста, закрытого из-за аварийного состояния в 2012 году, не прошла экспертизу из-за отсутствия финансирования, поэтому начало работа откладывается.
311100
Обсудить 0
Инфраструктура - НовостиРосавтодорРоссияОбщество
Рекомендуем
Дорожная камера нового типа «Стрит Фалькон», установленная на Новом Арбате Москвы
Система слежения за поведением водителей появится в России к 2022 году
РИА
Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов
Милонов предложил запретить подросткам делать себе татуировки
Патрульный катер пограничного управления ФСБ России
Раненных при нападении рыбаков КНДР пограничников доставят в больницу
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
Лента
новостей
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Андрей Каприн
Создание биобанков раковых клеток поможет лечить онкологию в будущем
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
Шереметьево запустит третью взлетно-посадочную полосу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией
Женщина голосует на одном из избирательных участков в городе Тель-Авив в Израиле
Лидер оппозиции готов "говорить со всеми" при формировании кабмина Израиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Навка возмутилась из-за сообщений об отмене выступления мужа Заворотнюк
Ураган со спутников
Урагану "Умберто" в Атлантическом океане присвоили вторую категорию
Рыба, пойманная в сеть
Эксперты оценили годовой ущерб от незаконного вылова рыбы в Тихом океане
Свадебные гуляния на Красную Горку
Число малолетних невест за 30 лет сократилось в 15 раз, сообщил Росстат
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
На российских пограничников напали в Японском море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05План интеграции России и Белоруссии может быть утвержден к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятия могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
04:09На фоне выборов Израиль переживает исторический момент, заявил Нетаньяху
04:04В Приморье иностранцам с 2020 года запретят работать в сфере транспорта
03:31Подавляющее число российских туристов жалуется на услуги внутри страны
Лента новостейМолния