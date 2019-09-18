РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 сен – РИА Новости. Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами (РАДОР) предлагает Минтрансу РФ принять программу по ликвидации аварийных и предаварийных мостов на 2020-2024 годы, сообщил в среду на совещании в Южно-Сахалинске гендиректор Игорь Старыгин.

"По состоянию на начало этого года 64 тысячи 943 искусственных сооружения числятся на автомобильных дорогах регионального и местного значения, из них более 52 тысяч представляют капитальные сооружения, 12,5 тысячи - деревянные. По информации органов управления дорожным хозяйством, 3,8 тысячи мостов находятся в аварийном и предаварийном состоянии", - рассказал он.

По информации Старыгина, субъекты РФ запросили на приведение в нормативное состояние мостов, путепроводов и эстакад почти 350 миллиардов рублей. Правда, финансирование регионы просят на 2019- 2035 год.

"В раскладе по годам, честно говоря, не очень понятно, как эти искусственные сооружения, сегодня уже находящиеся в аварийном состоянии, будут содержаться еще достаточно большой период времени", - признался гендиректор ассоциации.

По этой причине РАДОР предложил Минтрансу РФ и Росавтодору сформировать федеральную программу по ликвидации аварийных и предаварийных мостов на 2020-2024 год, чтобы таким образом передвинуть объем финансирования на более близкий период.

При распределении федерального финансирования между субъектами РФ РАДОР рекомендовал учесть коэффициенты по видам работ (ремонт, капремонт, реконструкция) и габариты мостовых сооружений (полосность проезда).