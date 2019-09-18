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РИА Новости

Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах

06:13 18.09.2019
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© РИА Новости / Амит ШаальПарламентские выборы в Израиле
Парламентские выборы в Израиле
© РИА Новости / Амит Шааль
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен - РИА Новости. После выборов в кнессет Израиля о своей победе не спешат заявлять ни премьер-министр страны, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, ни оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" во главе с Бени Ганцом.
Вторые за год парламентские выборы прошли во вторник в Израиле после того, как по итогам голосования 9 апреля партия "Ликуд", набравшая наибольшая число мандатов, так и не смогла сформировать коалицию парламентского большинства и добилась роспуска законодательного органа.
Данные ЦИК после обработки 18,45% голосов свидетельствуют о лидерстве "Ликуд" с 29,19%, у "Кахоль-Лаван" – 24,38%.
Центризбирком еще не пересчитывал публикуемые им цифры в число депутатских мандатов.
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00:53РИА Новости
Явка на выборах в кнессет Израиля составила 69,4%, сообщает ЦИК
При этом, как свидетельствует exit poll израильского телеканала 13, оппозиционный блок получает 32 мандата, "Ликуд" - 30. Однако exit poll канала 12 дает "Кахоль-Лаван" и "Ликуд" по 32 мандата.
Численность потенциальной коалиции Ганца телеканалы оценивают в 59 и 56 мандатов соответственно, а возможную коалицию Нетаньяху - в 53 и 55 мандатов.
Однако наличие самой многочисленной фракции еще не гарантирует партии статус правящей, а ее лидеру - пост премьера. По закону сформировать правительство может любой депутат, который заручится поддержкой 61 из 120 коллег.
И Нетаньяху, и его соперник Ганц не спешили с официальными заявлениями и выступили перед своими сторонниками спустя несколько часов после закрытия участков и публикации exit polls.
Оба политика призвали своих сторонников дождаться окончательных результатов. При этом Ганц выразил готовность обсуждать формирование широкого правительства национального единства. В поддержку идеи правительства национального единства высказался также лидер партии "Наш дом Израиль", русскоязычный экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман, которому exit polls дают от 8 до 10 мандатов.
Нетаньяху же в своей речи сделал акцент на необходимости формирования "сильного сионистского правительства" без арабских партий.
Парламентские выборы в Израиле
Вчера, 00:36РИА Новости
В Израиле проходят вторые в году парламентские выборы
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Кнессет ИзраиляАвигдор ЛиберманБиньямин НетаньяхуЕдинствоИзраильВ мире
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