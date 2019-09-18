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РИА Новости

Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX

05:57 18.09.2019
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© AP Photo / Matt HartmanСамолет Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines заходит на посадку
Самолет Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines заходит на посадку
© AP Photo / Matt Hartman
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США пригласило на встречу коллег из примерно 50 стран, чтобы обсудить возвращение в эксплуатацию Boeing 737 MAX, передает агентство Bloomberg.
По его информации, авиавласти отправили письмо регуляторам по всему миру с просьбой провести "неформальный брифинг" в канадском Монреале 23 сентября.
"Успех мировой авиационной системы напрямую зависит от совместного стремления к обеспечению безопасности и от общего понимания того, что нужно для ее достижения. FAA стремится поддерживать открытость каналов связи и предоставлять полезную информацию для принятия индивидуальных решений относительно безопасного возвращения в эксплуатацию парка ваших воздушных судов", - говорится в выдержке из письма, которое приводит агентство.
Для нового главы FAA Стивена Диксона встреча с другими крупными авиарегуляторами станет первой.
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В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
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