Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США пригласило на встречу коллег из примерно 50 стран, чтобы обсудить возвращение в эксплуатацию Boeing 737 MAX, передает агентство Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США пригласило на встречу коллег из примерно 50 стран, чтобы обсудить возвращение в эксплуатацию Boeing 737 MAX, передает агентство Bloomberg

По его информации, авиавласти отправили письмо регуляторам по всему миру с просьбой провести "неформальный брифинг" в канадском Монреале 23 сентября.

"Успех мировой авиационной системы напрямую зависит от совместного стремления к обеспечению безопасности и от общего понимания того, что нужно для ее достижения. FAA стремится поддерживать открытость каналов связи и предоставлять полезную информацию для принятия индивидуальных решений относительно безопасного возвращения в эксплуатацию парка ваших воздушных судов", - говорится в выдержке из письма, которое приводит агентство.

Для нового главы FAA Стивена Диксона встреча с другими крупными авиарегуляторами станет первой.

В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.