Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна

ХАН-ШЕЙХУН (Сирия), 18 сен - РИА Новости. Быстрое освобождение города Хан-Шейхун в провинции Идлиб стало возможным благодаря дивизии "Силы тигра", одному из самых боеспособных подразделений сирийской армии, считает российский политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

В результате проведенной в августе операции армия Сирии освободила территории на севере провинции Хама и юге соседней провинции Идлиб, которые боевики удерживали с 2014 года. Ключевым моментом стало возвращение контроля над городом Хан-Шейхун и выход к участку трассы Дамаск - Алеппо.

"Это была операция против превосходящих сил противника, и сам факт, что ее удалось завершить (победой – ред.), является заслугой этого подразделения. Те, кто высказывался, что сирийская армия не способна побеждать, знакомьтесь: вот операция, которая завершилась серьезной победой. Так было в ситуации с Пальмирой, и с Дейр-эз-Зором, и вот теперь с Хан-Шейхуном. Эта операция не только решила вопрос с возвращением под контроль Дамаска части территорий, но и обезопасила российские объекты со стороны Идлиба", - сказал Абзалов, который в составе делегации российских экспертов посетил освобожденные территории на севере Сирии.

Также эксперт обратил внимание, что достаточно старую бронетехнику в танковых подразделениях дивизии получается не только поддерживать в рабочем состоянии, но и оперативно модернизировать в боевых условиях. "Сирийской армии из-за западных санкций запрещена поставка вооружений в полном объеме. Поэтому получить запчасти, детали, обеспечить нормальное сервисное обслуживание бронетехники, причем достаточно возрастной, - это очень большая сложность. Здесь же на месте проводилась модернизация техники, взять те же дополнительные листы брони. Все это обеспечило дополнительное преимущество перед противником и как следствие - победу", - отметил Абзалов.

"Силы тигра" (ныне 25-я дивизия специального назначения) - элитное подразделение сирийской армии, специализирующееся на наступательных операциях. Оно было сформировано осенью 2013 года. Подразделение активно задействованы в боях с группировками ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"* с 2013 года.

Дивизия приняла участие во всех крупных операциях сирийской армии. Летом 2014 года отряды полковника Сухейля громили боевиков в провинции Хама, осенью того же года впервые встретились в бою с ИГ* и до мая 2015 года воевали с ними в районе газовых месторождений Эш-Шаер под Хомсом. Одной из самых громких побед "Сил тигра" стала деблокада авиабазы "Квайрес" в пригороде Алеппо 16 ноября 2016 года. С июня по декабрь 2016 года подразделение принимало активное участие в освобождении Алеппо квартал за кварталом, а в феврале-апреле 2018-го - в операции "Дамасская сталь", окончившейся освобождением региона Восточная Гута в ближайших пригородах Дамаска.