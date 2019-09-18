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РИА Новости

Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ

04:11 18.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор Специального батальона ГИБДД на маршруте патрулирования.
Инспектор Специального батальона ГИБДД на маршруте патрулирования.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россиянам спишут долги по штрафам в ГИБДД в случае прохождения процедуры личного банкротства, пишет "Российская газета".
Отмечается, что соответствующую инициативу о поправках в Бюджетный кодекс уже рассмотрели на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, этот законопроект расширит перечень ситуаций, при которых налоговые недоимки списывают.
"Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина. Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли", — отметил он.
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Однако, подчеркнул эксперт, банкротство предусматривает жесткий аудит имущественного состояния гражданина. Так, с прошедшего такую процедуру россиянина могут взыскать все возможное в счет погашения долгов, при этом от уплаты оставшейся части долга его освободят.
Издание добавляет, что за год в России признали банкротами 411,8 тысячи человек, которых освободили от долгов на общую сумму 153,7 миллиарда рублей.
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ГИБДД МВД РФАссоциация юристов РоссииВладимир ГруздевРоссияОбществоЭкономика
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