Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россиянам спишут долги по штрафам в ГИБДД в случае прохождения процедуры личного банкротства, пишет Россиянам спишут долги по штрафам в ГИБДД в случае прохождения процедуры личного банкротства, пишет "Российская газета"

Отмечается, что соответствующую инициативу о поправках в Бюджетный кодекс уже рассмотрели на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, этот законопроект расширит перечень ситуаций, при которых налоговые недоимки списывают.

"Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина. Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли", — отметил он.

Однако, подчеркнул эксперт, банкротство предусматривает жесткий аудит имущественного состояния гражданина. Так, с прошедшего такую процедуру россиянина могут взыскать все возможное в счет погашения долгов, при этом от уплаты оставшейся части долга его освободят.