Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-18T04:09Z
https://ria.ru/20190918/1558791426.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151486/60/1514866086_0:94:2616:1566_1036x0_80_0_0_0e9d892c9b61b762502173010b496e47.jpg
РИА Новости

На фоне выборов Израиль переживает исторический момент, заявил Нетаньяху

04:09 18.09.2019
809
© AP Photo / Sven HoppeПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Sven Hoppe
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху заявил, что еще нужно дождаться официальных результатов выборов в кнессет, но страна переживает исторический момент.
"Мы еще ждем официальные результаты, но есть нечто точное - государство Израиль находится в историческом моменте", - сказал Нетаньяху, выступая перед сторонниками в своем штабе.
Нетаньяху также добавил, что Израилю нужно "сильное, сионистское правительство" без антисионитских арабских партий, которые "отрицают само существование Израиля как еврейского и демократического государства".
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
Вчера, 18:22РИА Новости
Нетаньяху дал интервью в день выборов, несмотря на законодательный запрет
1000005
Обсудить 0
Кнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуИзраильПарламентские выборы в ИзраилеВ мире
Рекомендуем
Женщина голосует на одном из избирательных участков в городе Тель-Авив в Израиле
Лидер оппозиции готов "говорить со всеми" при формировании кабмина Израиля
РИА
Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
Кнессет
Явка на выборах в кнессет Израиля составила 69,4%, сообщает ЦИК
Лента
новостей
Нефтяной резервуар компании Aramco на месторождении в Саудовской Аравии
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Производственный объект нефтяной компании Aramco на месторождении в Саудовской Аравии
Пентагон считает Иран наиболее вероятным виновником атаки на саудовские НПЗ
Дорожная камера нового типа «Стрит Фалькон», установленная на Новом Арбате Москвы
Система слежения за поведением водителей появится в России к 2022 году
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
Нетаньяху дал интервью в день выборов, несмотря на законодательный запрет
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
Вирус Эбола на человеческой клетке
Экс-главу минздрава ДРК обвинили в растрате средств на борьбу с Эболой
Пограничный флот Приморья пополнился новым танкером ледового класса Ишим
В Приморье иностранцам с 2020 года запретят работать в сфере транспорта
Добыча золота
Колыма бьет рекорды по добыче золота, уже получено 30 тонн драгметалла
Столкновения протестующих с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
США и их союзники активируют оборонительный пакт из-за ситуации в Венесуэле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море
07:41Режим контртеррористической операции введен в КБР
07:33Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов
07:05План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятии могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
Лента новостейМолния