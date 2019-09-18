На фоне выборов Израиль переживает исторический момент, заявил Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху заявил, что еще нужно дождаться официальных результатов выборов в кнессет, но страна переживает исторический момент.

"Мы еще ждем официальные результаты, но есть нечто точное - государство Израиль находится в историческом моменте", - сказал Нетаньяху, выступая перед сторонниками в своем штабе.