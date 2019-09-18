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РИА Новости

В Приморье иностранцам с 2020 года запретят работать в сфере транспорта

04:04 18.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПограничный флот Приморья пополнился новым танкером ледового класса "Ишим"
Пограничный флот Приморья пополнился новым танкером ледового класса Ишим
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко подписал распоряжение, которое с 2020 года вводит запрет на работу в сфере транспорта для иностранцев, трудящихся на основании патентов, сообщает администрация края.
"С 2020 года на территории Приморского края вводится запрет на использование иностранных работников в сфере транспорта, работающих на основании патентов... Так, запрет вводится на работу иностранных граждан водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов, такси", - говорится в сообщении.
Исключение составят лишь водители арендованных автобусов, работающие по туристическим и экскурсионным маршрутам.
Власти отмечают, что под данное постановление попадают более 300 иностранцев, получивших ранее патент на работу в Приморском крае.
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"По мнению экспертов, это одна из мер, направленная на оптимизацию рынка труда в регионе и предоставление приоритета в трудоустройстве российским гражданам", - отмечают в администрации.
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Олег КожемякоРоссияПриморский крайОбщество
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