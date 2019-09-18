В Приморье иностранцам с 2020 года запретят работать в сфере транспорта

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко подписал распоряжение, которое с 2020 года вводит запрет на работу в сфере транспорта для иностранцев, трудящихся на основании патентов, сообщает администрация края.

"С 2020 года на территории Приморского края вводится запрет на использование иностранных работников в сфере транспорта, работающих на основании патентов... Так, запрет вводится на работу иностранных граждан водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов, такси", - говорится в сообщении.

Исключение составят лишь водители арендованных автобусов, работающие по туристическим и экскурсионным маршрутам.

Власти отмечают, что под данное постановление попадают более 300 иностранцев, получивших ранее патент на работу в Приморском крае.