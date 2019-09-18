Лидер оппозиции готов "говорить со всеми" при формировании кабмина Израиля

Женщина голосует на одном из избирательных участков в городе Тель-Авив в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц выразил готовность "говорить со всеми" по вопросу формирования правительства национального единства.

"Я намерен говорить со всеми", - сказал Ганц.

Он отметил, что о формировании правительства уже говорил с лидером старейшей в стране партии "Авода" Амиром Перецом и председателем партии "Мерец" Ницаном Горовицом и готов говорить с главой партии "Наш дом Израиль" Авигдором Либерманом.

Ранее Либерман заявил, что единственный вариант сформировать правительство - коалиция его партии, партии действующего премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и оппозиционного блока "Кахоль-Лаван".