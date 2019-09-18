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РИА Новости

Лидер оппозиции готов "говорить со всеми" при формировании кабмина Израиля

03:26 18.09.2019 (обновлено: 05:49 18.09.2019)
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© РИА Новости / Амир Шааль / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на одном из избирательных участков в городе Тель-Авив в Израиле
Женщина голосует на одном из избирательных участков в городе Тель-Авив в Израиле
© РИА Новости / Амир Шааль
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц выразил готовность "говорить со всеми" по вопросу формирования правительства национального единства.
"Я намерен говорить со всеми", - сказал Ганц.
Он отметил, что о формировании правительства уже говорил с лидером старейшей в стране партии "Авода" Амиром Перецом и председателем партии "Мерец" Ницаном Горовицом и готов говорить с главой партии "Наш дом Израиль" Авигдором Либерманом.
Ранее Либерман заявил, что единственный вариант сформировать правительство - коалиция его партии, партии действующего премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и оппозиционного блока "Кахоль-Лаван".
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Наличие самой многочисленной фракции еще не гарантирует партии статус правящей, а ее лидеру - пост премьера. По закону, сформировать правительство может любой депутат, который заручится поддержкой 61 из 120 коллег. Как свидетельствуют exit poll местных телеканалов, на данный момент ни левоцентристский лагерь, ни союз правых и религиозных не набирает необходимое для формирования правительства количество мандатов.
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Бени ГанцМерецАводаАвигдор ЛиберманТель-АвивИзраильВ мире
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